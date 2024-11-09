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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 09.11.2024
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03:06 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/gidromettsentr-1982780949.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 09.11.2024
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных
На выходных и в первую половину следующей недели в Москве прогнозируется облачная погода, без осадков, с температурой до 8 градусов, сообщил РИА Новости научный РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T03:06
2024-11-09T03:06
общество
москва
россия
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
гидрометцентр
праздники
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. На выходных и в первую половину следующей недели в Москве прогнозируется облачная погода, без осадков, с температурой до 8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В течение выходных и первой половины следующей недели давление в Москве выше нормы. Отсюда следует, что существенных осадков ожидать не стоит… В то же время все хорошо понимают, что при высоком давлении облаков мало, но к нынешним выходным это никакого отношения не имеет", - сказал Вильфанд. По его словам, воздушные массы сейчас перемещаются по периферии антициклона, с северо-запада, они насыщены водяным паром, поэтому погода будет облачной. "Это жалко, потому что ноябрь и декабрь - хмурые месяцы, самые облачные, и когда формируется область высокого давления, все ждут, что будет солнце, но сейчас его не будет", - добавил синоптик. Он добавил, что температура при этом будет высокой. Минимальные значения в Москве ночью - 1-3 градуса, днем - 6-8 градусов, в Подмосковье - до 9. Метеоролог отметил, что такой температурный фон будет примерно на 4 градуса выше нормы, что соответствует норме середины октября.
https://ria.ru/20241101/pogoda-1981273038.html
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общество, москва, россия, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр, праздники
Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Праздники
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных

Вильфанд: на выходных в Москве ожидается облачная погода, без осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина в центре Москвы
Мужчина в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. На выходных и в первую половину следующей недели в Москве прогнозируется облачная погода, без осадков, с температурой до 8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В течение выходных и первой половины следующей недели давление в Москве выше нормы. Отсюда следует, что существенных осадков ожидать не стоит… В то же время все хорошо понимают, что при высоком давлении облаков мало, но к нынешним выходным это никакого отношения не имеет", - сказал Вильфанд.
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По его словам, воздушные массы сейчас перемещаются по периферии антициклона, с северо-запада, они насыщены водяным паром, поэтому погода будет облачной.
"Это жалко, потому что ноябрь и декабрь - хмурые месяцы, самые облачные, и когда формируется область высокого давления, все ждут, что будет солнце, но сейчас его не будет", - добавил синоптик.
Он добавил, что температура при этом будет высокой. Минимальные значения в Москве ночью - 1-3 градуса, днем - 6-8 градусов, в Подмосковье - до 9.
Метеоролог отметил, что такой температурный фон будет примерно на 4 градуса выше нормы, что соответствует норме середины октября.
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ОбществоМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Роман ВильфандГидрометцентрПраздники
 
 
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