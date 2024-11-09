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В Геническе возложили цветы в память о Стремоусове
В Геническе возложили цветы в память о Стремоусове - РИА Новости, 09.11.2024
В Геническе возложили цветы в память о Стремоусове
В день памяти Кирилла Стремоусова жители Херсонской области возложили цветы к его мемориалу в Геническе, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T10:01
2024-11-09T10:01
2024-11-09T10:01
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ГЕНИЧЕСК, 9 ноя — РИА Новости. В день памяти Кирилла Стремоусова жители Херсонской области возложили цветы к его мемориалу в Геническе, сообщает корреспондент РИА Новости. "Кирилл Сергеевич - яркая, незаурядная личность. Смыслы, действия, решения не всегда современникам, хотя, в общем-то, немного времени прошло, были понятны. На то и яркая личность, потому что осмысливать нужно и можно на протяжении многих лет. Есть один из таких лозунгов для ряда профессий, и для Кирилла Сергеевича он совершенно подходит: "Сгорая самому - светить другим", - заявил на мероприятии заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. Родственники Кирилла Стремоусова, его друзья и коллеги по работе, а также сочувствующие жители Херсонской области принесли цветы к муралу, созданному в Геническе в его честь. После возложения цветов и минуты молчания собравшиеся посмотрели биографический фильм, посвященный Стремоусову. В памятном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич, министр культуры Херсонской области Артем Лагойский и начальник управления информационной политики Евгений Брыков. Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Церемония отпевания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе, он был похоронен на территории центрального городского кладбища. Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830305700.html
https://ria.ru/20240612/memorial-1952392859.html
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Акция памяти замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова
В день памяти погибшего в автокатастрофе осенью 2022 года замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова жители региона возложили цветы к его мемориалу в Геническе, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Есть один из таких лозунгов для ряда профессий, и для Кирилла Сергеевича он совершенно подходит: "Сгорая самому – светить другим", – заявил на мероприятии заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
2024-11-09T10:01
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общество, херсонская область , геническ, симферополь, кирилл стремоусов, владимир путин
Общество, Херсонская область , Геническ, Симферополь, Кирилл Стремоусов, Владимир Путин
В Геническе возложили цветы в память о Стремоусове
В Геническе возложили цветы в годовщину гибели Кирилла Стремоусова