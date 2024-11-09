https://ria.ru/20241109/f-16-1982825417.html

WSJ узнала о проблеме с боеприпасами для переданных Киеву истребителей F-16

WSJ узнала о проблеме с боеприпасами для переданных Киеву истребителей F-16 - РИА Новости, 09.11.2024

WSJ узнала о проблеме с боеприпасами для переданных Киеву истребителей F-16

Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:22

2024-11-09T14:22

2024-11-09T14:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

министерство обороны сша

нато

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093682_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ce606ae4416a25ff4375d278b4afc67.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Пентагон имеет ограниченные запасы запускаемых с воздуха боеприпасов, которые он может направить для вооружения новых украинских истребителей F-16", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и экс-сотрудника Пентагона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241108/tekhobsluzhivanie-1982767457.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, киев, министерство обороны сша, нато, f-16