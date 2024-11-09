https://ria.ru/20241109/f-16-1982825417.html
WSJ узнала о проблеме с боеприпасами для переданных Киеву истребителей F-16
WSJ узнала о проблеме с боеприпасами для переданных Киеву истребителей F-16 - РИА Новости, 09.11.2024
WSJ узнала о проблеме с боеприпасами для переданных Киеву истребителей F-16
Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:22
2024-11-09T14:22
2024-11-09T14:27
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Пентагон имеет ограниченные запасы запускаемых с воздуха боеприпасов, которые он может направить для вооружения новых украинских истребителей F-16", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и экс-сотрудника Пентагона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241108/tekhobsluzhivanie-1982767457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, министерство обороны сша, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Министерство обороны США, НАТО, F-16
WSJ узнала о проблеме с боеприпасами для переданных Киеву истребителей F-16
WSJ: Пентагон имеет ограниченный запас боеприпасов для переданных Киеву F-16