https://ria.ru/20241109/evropa-1982735814.html

Европа будет вынуждена сдаться на милость России

Европа будет вынуждена сдаться на милость России - РИА Новости, 09.11.2024

Европа будет вынуждена сдаться на милость России

Реплика Путина "Мозгов им не хватает" — аптекарски точная оценка сегодняшнего европейского истеблишмента, и что важно, немедленно подтвержденная самими... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:01

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Реплика Путина "Мозгов им не хватает" — аптекарски точная оценка сегодняшнего европейского истеблишмента, и что важно, немедленно подтвержденная самими персонажами. Евросоюз на этой неделе продлил "тренировочную миссию по подготовке украинских военных" еще на два года. Кто продлевает "тренировочные миссии", тот за них и платит. Голосовали послы при ЕС согласно инструкциям. А инструкции им давали лучшие люди ЕС.Например, президент Франции Макрон и бундесканцлер Шольц. Первому не доверяет больше 4/5 собственных избирателей, а второй уволил главу Минфина, поскольку тот не захотел и далее оплачивать все, что прямо или косвенно связано с Украиной. У первого — руки связаны в принятии любых внутриполитических решений, а второй вверг "экономический локомотив ЕС" в колоссальный политический раздрай, который только начинается.Связавшись с Украиной и разорвав выгодные связи и соглашения с Россией (и то и другое было сделано под давлением США, о чем говорят сегодня, абсолютно не стесняясь), Евросоюз подписал себе смертный приговор. Несколько недель назад об этом (но в иных выражениях) сказал в многостраничном докладе главный экс-евробанкир и экс-премьер Италии Марио Драги. По идее, нынешний саммит должен был, как предполагалось, найти хоть какой-то антидот к полыхающему экономическому кризису. В "райском саду" не растут доходы, количество нищих увеличивается по экспоненте, углеводородное топливо дорожает по часам, да и будущие поставки голубого и черного золота не гарантируют общеевропейскому блоку энергетическую безопасность. Но, несмотря на предостережения, в Будапеште совещались о том, смогут ли еэсовцы продолжать поддерживать Украину после того, как США перекроют оба краника — денежный и военный.Нынешняя кризисная ситуация и внутри, и вовне ЕС не может не напоминать об эпохе, когда все было ровно наоборот. СССР находился на стадии распада и обрыва всех прежних связей и договоренностей, а вот ЕС как раз был на коне и более чем в порядке.Тридцать пять лет назад рухнула Берлинская стена. Политики, желавшие разрушить Советский Союз, начали праздновать (втайне, естественно) победу в холодной войне. Для них решение Москвы не вмешиваться в кризис стало важнейшим признаком слабости нашего тогдашнего государства. И центральной власти. Опорная конструкция — идеологическая и экономическая — не могла выдержать накачиваемых все тем же Западом центростремительных амбиций национальных элит, не желавших больше подчиняться Москве. А запас экономической прочности был полностью исчерпан. Санкционной политикой и непредставимой сегодня зависимостью от импорта всего — от продовольствия до товаров повседневного спроса. Объем ввозимого рос двузначными цифрами, а объем вывозимого увеличивался лишь на десятые доли процента.Под разнообразными лозунгами, раздававшимися и извне ("Господин Горбачев, снесите эту стену"), и изнутри ("Стена может исчезнуть, когда исчезнут предпосылки, которые ее породили"), Советский Союз, понадеявшись на обещания западников, де-факто совершил самоубийство.Тут стоит сказать, что на всем протяжении холодной войны не мы начинали потасовки.Не мы начинали гонку вооружений, не мы инициировали идеологическое противостояние, особенно после Великой Отечественной войны. У нас были совершенно иные задачи. И раздел Германии, и тем более возведение стены в Берлине были лишь ответом на агрессию и принятые на Западе решения. И даже после возникновения на карте ГДР и ФРГ, несмотря на угрозы последней разорвать любые связи со странами, если те признают социалистическую Германию, еще в 1952 году мы предложили объединить оба государства. В обмен на его будущий нейтральный, внеблоковый статус. Вам это ничего не напоминает из событий не столь уж недавней истории?Конечно, напоминает. Как и слова, которые были сказаны тогда, но в отношении Германии и ее невступления в только что созданный Североатлантический альянс ("Германия должна свободно решать, к какому союзу ей присоединиться"), практически не отличаются от тех, что говорят по поводу Украины, не учитывая ни наших предложений, ни наших озабоченностей.Нежелание Запада объединить Германию в начале 50-х стало причиной кризиса вокруг Берлина в начале 60-х. И стена, разделившая город, была построена не потому, что Москва так уж стремилась к установке "диктатуры". Отнюдь. Немецкие коммунисты хотели всего лишь обеспечить безопасность своей столицы и своей страны. Они (как и Москва) были вынуждены решиться на эти крайние меры.История, как нам много раз говорили, учит тому, что ничему не учит. Россия готова этот тезис оспорить. Наша страна сумела в тяжелейших условиях, пройдя через распад, нищету, разрушение промышленности, кризис общественных идеалов, трудолюбием, верой и надеждой исключительно на себя выйти из тьмы кризиса. Четко понимая, каковы ставки в этой геополитической партии.Евросоюз, ставший по форме и сути прихожей НАТО, в силу экономического ожирения, страдая при этом еще и отсутствием мозгов, решил вместе с Вашингтоном провернуть с нами тот же старый фокус. Чтобы развалить, но уже не СССР, а Россию. Используя старые методички и техники, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне не учли, что эти три с лишним десятилетия мы не на печке лежали, а вкалывали. Чтобы выжить. И чтобы победить. Сегодня нам не нужно думать, как бы понравиться коллективному Западу. Мы самостоятельны экономически и суверенны политически. Мы определяем тенденции и тренды в мировой экономике и геополитике. А ЕС стоит поразмыслить (если это получится при очевидном дефиците серого вещества у его истеблишмента), как бы сделать так, чтобы восстановить — на этот раз на правах младшего потенциального партнера — экономические связи с нами. А то политическая зима обещает общеевропейскому блоку большие экономические сумерки. Без малейшей надежды на рассвет.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982736504.html

https://ria.ru/20241107/otnosheniya-1982325883.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982534355.html

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982722186.html

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982689338.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, европа, германия, россия, украина, марио драги, евросоюз, нато