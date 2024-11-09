https://ria.ru/20241109/eksperty-1982747903.html

Эксперты: квантовая индустрия изменит экономику

Эксперты: квантовая индустрия изменит экономику - РИА Новости, 09.11.2024

Эксперты: квантовая индустрия изменит экономику

Квантовая индустрия изменит облик экономики, промышленности и общества, а также создаст основу для развития специалистов в области будущих технологий; символ... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:40

2024-11-09T12:40

2024-11-09T12:41

россия

технологии

руслан юнусов ("росатом")

валерия касамара

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российский квантовый центр

наука

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Квантовая индустрия изменит облик экономики, промышленности и общества, а также создаст основу для развития специалистов в области будущих технологий; символ квантовой индустрии – квантовый компьютер, однако на сегодняшний день его образ остается дискуссионным, рассказали в госкорпорации "Росатом", подводя итоги сессии "Квантовая индустрия: взгляд будущее", которая прошла на симпозиуме "Создавая будущее" в национальном центре "Россия".Эксперты отметили, что квантовая трансформация становится реальностью. Растет интерес к квантовой науке, в индустрии идут активные дискуссии о практическом применении квантовых компьютеров, а количество научно-популярного контента по данной тематике сделало квантовый компьютер ожидаемым "гаджетом". Наряду с технологическими прорывами, в числе которых создание российского квантового компьютера, это создает системные предпосылки для формирования в нашей стране квантовой индустрии.По словам советника генерального директора "Росатома" и сооснователя Российского квантового центра Руслана Юнусова, квантовые технологии укрепились в общественном сознании как фактор проектирования будущего."Сегодня люди обсуждают не то, будет ли создан квантовый компьютер, а то, когда он станет настолько мощным, что сможет влиять на жизнь каждого человека, и каким будет это влияние", – приводятся в сообщении слова Юнусова.Генеральный директор Российского квантового центра Максим Острась, отмечая успехи России в глобальной квантовой гонке, спрогнозировал серьезное влияние квантовых технологий на жизнь человека и общества."За последние 10 лет многие страны запустили собственные национальные квантовые программы, и Россия тут не стала исключением. Российские исследователи уже показали значительные результаты по разработке отечественного квантового компьютера. Теперь перед всеми стоит вопрос о том, куда пойдет дальнейшее развитие этого направления с точки зрения прикладных задач. Однако уже сегодня можно с уверенностью говорить, квантовые технологии значительно поменяют технологический ландшафт в мире. И на горизонте ближайших 50 лет то, что сегодня кажется научной фантастикой, станет обыденностью", – отметил спикер.В свою очередь, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов указал на высокие ожидания общества от квантовых технологий – это выражается в том, что понятие "квантовый" становится мемом, демонстрирующим прорывной характер различных продуктов и услуг."Квантовые технологии делают реальностью нашего классического мира то, что до последнего времени считалось чудом: уже есть сверхчувствительные квантовые сенсоры, квантовая криптография и т.д. И по мере того, как мы будем развивать наш контакт с квантовой реальностью, количество воплощенных чудес будет возрастать", – считает Семихатов.Эксперты сошлись во мнении, что двигателем развития квантовой индустрии станет синергия от интеграции квантовых технологий в высокотехнологичные отрасли промышленности. Не исключено, что, например, микроэлектроника и кванты "сольются в одну отрасль". Это даст возможность использовать компетенции опытных инженеров для воплощения квантовых научных достижений в серийные устройства.Генеральный директор АО "Нанотроника", ГК "Элемент" Юлия Сухорослова подтвердила, что у микроэлектроники с квантами много общего."Те прототипы и наработки по квантовым компьютерам, которые мы видим, созданы, в том числе, на полупроводниковой технологии. Это же мы можем говорить в отношении квантовых сенсоров. Поэтому мы в своих дорожных картах и стратегиях смотрим гораздо шире: нас интересует не только мейнстрим (кремниевые технологии), но и альтернативные полупроводниковые технологии, которые интересны для фотоники, квантовой индустрии, силовой электроники. Как показывает практика, мы все чаще пересекаемся и интегрируемся в общую повестку", – рассказала Сухорослова.Эксперт отметила, что приоритетной задачей текущего этапа формирования квантовой индустрии является выход на практическое применение квантовых технологий в промышленности."Необходимо включать в процесс реального инженера, задача которого перевести работу из плоскости научной в индустриальную, серийную. <…> При этом отмечу, что в работу над созданием квантового компьютера на разных платформах, помимо ученых, уже сегодня большой вклад вносят инженерные группы, к примеру, в создании лазерных и оптических систем", – отметила Сухорослова.Сегодня научные концепции в области квантовых вычислений переходят в плоскость рыночного продукта. Главным вопросом становится облик квантового компьютера, который, по сути, является символом квантовой индустрии.Генеральный директор ООО "Совтехпром" Кирилл Лахманский заметил, что квантовый компьютер "будет выглядеть, как оборудование в ЦОДах: несколько стоек, серверных шкафов, в зависимости от модификации компьютера". Квантовый компьютер должен дать уникальные эффекты для бизнеса."Рынок задает вопрос, что могут дать кванты – отвечаем, что это кардинально большая скорость вычислений в ряде задач, по сравнению с классическим вычислителем. Потребители ждут, что устройство будет максимально интегрировано в ИТ-инфраструктуру, включая подключение к интернету", – добавил эксперт.Писатель-фантаст, доцент кафедры ядерной физики Белорусского государственного университета Сергей Слюсаренко заметил, что области применения квантовых компьютеров не следует ограничивать сферой вычислений, поскольку по достижении определенного уровня мощности они смогут приобрести мыслительные способности, недоступные для понимания человека. "Это не просто вычислитель, это нечто, что живет с сознанием, которое мы не понимаем. Поймем ли мы результат работы квантового компьютера в миллион кубитов? Это может быть такой результат, который мы не сможем осознать. Сначала круг людей, понимающих этот феномен, будет небольшим. По мере развития технологий он будет расширяться", – сказал Слюсаренко.Критическим условием создания квантовой индустрии является подготовка новых кадров – исследователей и инженеров, которые не ограничены рамками научных дисциплин и способны свободно развиваться в междисциплинарной сфере.Ректор Университета будущих технологий Валерия Касамара назвала выявление энциклопедистов XXI века, способных на высоком уровне овладеть сразу несколькими дисциплинами, задачей Университета как научно-образовательной площадки индустрии будущих технологий."Все самое интересное рождается на пересечении, и когда мы говорим про Университет будущих технологий, мы предполагаем, что здесь будет возможным рождение нового знания", - сказала Касамара.Эксперт пояснила, что в Университете будущих технологий не будет границ между теми, кто делает науку, и теми, кто создает из этих достижений инженерные объекты или занимается программированием. Это даст возможность после обучения пойти как в науку, для тех, кто понял, что больше любит исследования, так и в инженерную ветку, для тех, кто хочет "делать руками". Главное, преодолеть "капсулированность" дисциплин, тогда появится новое знание в области будущих технологий.Директор Центра фотоники, науки и техники, старший вице-президент по фундаментальным исследованиям Сколтеха Павлос Лагудакис призвал уделить внимание развитию инженерных образовательных программ в области будущих технологий."Нужны соответствующе программы в университетах, чтобы перекинуть мост между инженерной частью и наукой, между практической деятельностью и исследованиями. <…> Необходимо создать новые программы обучения, которые воспитают самые лучшие кадры <…> согласно концепции, которая родилась в России: надо быть впереди всех остальных, впереди времени", – заключил спикер.

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https://ria.ru/20241108/konferentsiya-1982724369.html

https://ria.ru/20240926/rosatom-1974901635.html

https://ria.ru/20241103/benin-1981660121.html

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978155815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, руслан юнусов ("росатом"), валерия касамара, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский квантовый центр, наука