https://ria.ru/20241109/duda-1982829634.html

Туск рассказал о планах Дуды в ближайшее время встретиться с Трампом

Туск рассказал о планах Дуды в ближайшее время встретиться с Трампом - РИА Новости, 09.11.2024

Туск рассказал о планах Дуды в ближайшее время встретиться с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда планирует в ближайшее время нанести визит в США, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск, отвечая на вопрос о намерениях... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:56

2024-11-09T14:56

2024-11-09T14:56

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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда планирует в ближайшее время нанести визит в США, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск, отвечая на вопрос о намерениях главы государства встретиться с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. "Президент предупредил меня, что очень вероятен в скором времени его визит в США. Я буду держать кулаки", - сказал он, отметив, что у Дуды с Трампом сложились хорошие отношения. "Мы можем это вместе использовать для пользы польско-американских переговоров, особенно в контексте Украины", - добавил он. По словам Туска, с Дудой они договорились "при возможных контактах с избранным президентом Трампом согласовывать общую позицию". Ранее издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что в пятницу вечером Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там также якобы должен был присутствовать президент Венгрии Виктор Орбан. Отмечалось, что президент Польши не консультировался по вопросам своей поездки в США с правительством. Позднее глава Бюро международной политики президента Польши Мешко Павляк, которого цитирует агентство РАР, опроверг информацию о том, что Дуда вылетает в США в пятницу.

https://ria.ru/20241106/polsha-1982166471.html

https://ria.ru/20241108/polsha-1982627921.html

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