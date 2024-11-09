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Туск рассказал о планах Дуды в ближайшее время встретиться с Трампом - РИА Новости, 09.11.2024
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14:56 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/duda-1982829634.html
Туск рассказал о планах Дуды в ближайшее время встретиться с Трампом
Туск рассказал о планах Дуды в ближайшее время встретиться с Трампом - РИА Новости, 09.11.2024
Туск рассказал о планах Дуды в ближайшее время встретиться с Трампом
Президент Польши Анджей Дуда планирует в ближайшее время нанести визит в США, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск, отвечая на вопрос о намерениях... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:56
2024-11-09T14:56
в мире
сша
польша
флорида
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дональд туск
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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда планирует в ближайшее время нанести визит в США, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск, отвечая на вопрос о намерениях главы государства встретиться с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. "Президент предупредил меня, что очень вероятен в скором времени его визит в США. Я буду держать кулаки", - сказал он, отметив, что у Дуды с Трампом сложились хорошие отношения. "Мы можем это вместе использовать для пользы польско-американских переговоров, особенно в контексте Украины", - добавил он. По словам Туска, с Дудой они договорились "при возможных контактах с избранным президентом Трампом согласовывать общую позицию". Ранее издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что в пятницу вечером Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там также якобы должен был присутствовать президент Венгрии Виктор Орбан. Отмечалось, что президент Польши не консультировался по вопросам своей поездки в США с правительством. Позднее глава Бюро международной политики президента Польши Мешко Павляк, которого цитирует агентство РАР, опроверг информацию о том, что Дуда вылетает в США в пятницу.
https://ria.ru/20241106/polsha-1982166471.html
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в мире, сша, польша, флорида, анджей дуда, дональд трамп, дональд туск, gazeta wyborcza, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Польша, Флорида, Анджей Дуда, Дональд Трамп, Дональд Туск, Gazeta Wyborcza, Выборы президента США — 2024
Туск рассказал о планах Дуды в ближайшее время встретиться с Трампом

Туск: Дуда планирует в ближайшее время нанести визит в США для встречи с Трампом

© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда планирует в ближайшее время нанести визит в США, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск, отвечая на вопрос о намерениях главы государства встретиться с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
"Президент предупредил меня, что очень вероятен в скором времени его визит в США. Я буду держать кулаки", - сказал он, отметив, что у Дуды с Трампом сложились хорошие отношения.
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"Мы можем это вместе использовать для пользы польско-американских переговоров, особенно в контексте Украины", - добавил он.
По словам Туска, с Дудой они договорились "при возможных контактах с избранным президентом Трампом согласовывать общую позицию".
Ранее издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что в пятницу вечером Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там также якобы должен был присутствовать президент Венгрии Виктор Орбан. Отмечалось, что президент Польши не консультировался по вопросам своей поездки в США с правительством.
Позднее глава Бюро международной политики президента Польши Мешко Павляк, которого цитирует агентство РАР, опроверг информацию о том, что Дуда вылетает в США в пятницу.
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