https://ria.ru/20241109/duda-1982829634.html
Туск рассказал о планах Дуды в ближайшее время встретиться с Трампом
Туск рассказал о планах Дуды в ближайшее время встретиться с Трампом - РИА Новости, 09.11.2024
Туск рассказал о планах Дуды в ближайшее время встретиться с Трампом
Президент Польши Анджей Дуда планирует в ближайшее время нанести визит в США, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск, отвечая на вопрос о намерениях... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:56
2024-11-09T14:56
2024-11-09T14:56
в мире
сша
польша
флорида
анджей дуда
дональд трамп
дональд туск
gazeta wyborcza
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg
ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда планирует в ближайшее время нанести визит в США, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск, отвечая на вопрос о намерениях главы государства встретиться с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. "Президент предупредил меня, что очень вероятен в скором времени его визит в США. Я буду держать кулаки", - сказал он, отметив, что у Дуды с Трампом сложились хорошие отношения. "Мы можем это вместе использовать для пользы польско-американских переговоров, особенно в контексте Украины", - добавил он. По словам Туска, с Дудой они договорились "при возможных контактах с избранным президентом Трампом согласовывать общую позицию". Ранее издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что в пятницу вечером Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там также якобы должен был присутствовать президент Венгрии Виктор Орбан. Отмечалось, что президент Польши не консультировался по вопросам своей поездки в США с правительством. Позднее глава Бюро международной политики президента Польши Мешко Павляк, которого цитирует агентство РАР, опроверг информацию о том, что Дуда вылетает в США в пятницу.
https://ria.ru/20241106/polsha-1982166471.html
https://ria.ru/20241108/polsha-1982627921.html
сша
польша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_a54ed6fac0c74dab60e5aa7e7296f8df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, флорида, анджей дуда, дональд трамп, дональд туск, gazeta wyborcza, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Польша, Флорида, Анджей Дуда, Дональд Трамп, Дональд Туск, Gazeta Wyborcza, Выборы президента США — 2024
Туск рассказал о планах Дуды в ближайшее время встретиться с Трампом
Туск: Дуда планирует в ближайшее время нанести визит в США для встречи с Трампом
ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда планирует в ближайшее время нанести визит в США, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск, отвечая на вопрос о намерениях главы государства встретиться с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
"Президент предупредил меня, что очень вероятен в скором времени его визит в США. Я буду держать кулаки", - сказал он, отметив, что у Дуды с Трампом сложились хорошие отношения.
"Мы можем это вместе использовать для пользы польско-американских переговоров, особенно в контексте Украины", - добавил он.
По словам Туска, с Дудой они договорились "при возможных контактах с избранным президентом Трампом согласовывать общую позицию".
Ранее издание Gazeta Wyborcza
со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что в пятницу вечером Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде
. Там также якобы должен был присутствовать президент Венгрии Виктор Орбан
. Отмечалось, что президент Польши не консультировался по вопросам своей поездки в США с правительством.
Позднее глава Бюро международной политики президента Польши Мешко Павляк, которого цитирует агентство РАР, опроверг информацию о том, что Дуда вылетает в США в пятницу.