Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 09.11.2024 (обновлено: 09:12 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/dtp-1982793003.html
В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибшие
В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 09.11.2024
В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибшие
Четыре человека погибли, два ребенка пострадали в удмуртском Сарапуле, где столкнулись микроавтобус и легковушка, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T08:07
2024-11-09T09:12
происшествия
сарапул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982795947_0:34:858:517_1920x0_80_0_0_d99cfca5c1d9166cd5e51b0d20b915cf.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, два ребенка пострадали в удмуртском Сарапуле, где столкнулись микроавтобус и легковушка, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Сарапуле столкнулись микроавтобус и легковушка. В аварии погибли 4 человека, пострадали 2 ребенка. Их осматривают врачи", - говорится в сообщении.Ведомство уточнило, что на месте работают шесть специалистов и две единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
сарапул
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982795947_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_3277b1a17316de27bfaf4fecd706f549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сарапул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Сарапул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибшие

В Сарапуле 4 человека погибли при столкновении микроавтобуса с легковушкой

© Фото : МЧС России/TelegramМесто ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в удмуртском Сарапуле
Место ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в удмуртском Сарапуле - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в удмуртском Сарапуле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, два ребенка пострадали в удмуртском Сарапуле, где столкнулись микроавтобус и легковушка, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В Сарапуле столкнулись микроавтобус и легковушка. В аварии погибли 4 человека, пострадали 2 ребенка. Их осматривают врачи", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что на месте работают шесть специалистов и две единицы техники МЧС России.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году
1 апреля, 17:01
 
ПроисшествияСарапулМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала