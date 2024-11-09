https://ria.ru/20241109/dtp-1982793003.html
В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибшие
В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 09.11.2024
В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибшие
Четыре человека погибли, два ребенка пострадали в удмуртском Сарапуле, где столкнулись микроавтобус и легковушка, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T08:07
2024-11-09T08:07
2024-11-09T09:12
происшествия
сарапул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982795947_0:34:858:517_1920x0_80_0_0_d99cfca5c1d9166cd5e51b0d20b915cf.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, два ребенка пострадали в удмуртском Сарапуле, где столкнулись микроавтобус и легковушка, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Сарапуле столкнулись микроавтобус и легковушка. В аварии погибли 4 человека, пострадали 2 ребенка. Их осматривают врачи", - говорится в сообщении.Ведомство уточнило, что на месте работают шесть специалистов и две единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
сарапул
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982795947_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_3277b1a17316de27bfaf4fecd706f549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сарапул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Сарапул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибшие
В Сарапуле 4 человека погибли при столкновении микроавтобуса с легковушкой