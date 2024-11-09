https://ria.ru/20241109/dtp-1982793003.html

В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибшие

В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 09.11.2024

В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибшие

Четыре человека погибли, два ребенка пострадали в удмуртском Сарапуле, где столкнулись микроавтобус и легковушка, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:07

2024-11-09T08:07

2024-11-09T09:12

происшествия

сарапул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, два ребенка пострадали в удмуртском Сарапуле, где столкнулись микроавтобус и легковушка, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Сарапуле столкнулись микроавтобус и легковушка. В аварии погибли 4 человека, пострадали 2 ребенка. Их осматривают врачи", - говорится в сообщении.Ведомство уточнило, что на месте работают шесть специалистов и две единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сарапул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)