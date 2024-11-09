https://ria.ru/20241109/drony-1982791105.html
Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских беспилотников
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T07:14
2024-11-09T07:14
2024-11-09T09:25
специальная военная операция на украине
брянская область
тульская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
дроны
вооруженные силы украины
курская область
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980720322_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_6a8b3d62b913ea7e1366ac3a3bc65df4.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе. В военном ведомстве уточнили, что 28 дронов сбили над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре — над Новгородской, по два — над Смоленской и Тульской, по одному — над Орловской и Тверской.В Тульской области опасность атаки беспилотников объявили в 02:04 мск, она продлилась более четырех с половиной часов. По словам губернатора Дмитрия Миляева, при падении обломков никто не пострадал, но повреждено остекление частного дома.Власти остальных регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241109/soglashenie-1982785996.html
https://ria.ru/20241108/vsu-1982601024.html
брянская область
тульская область
курская область
новгородская область
смоленская область
орловская область
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980720322_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_67feb8275443590222218d754e926759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, тульская область, министерство обороны рф (минобороны рф), дроны, вооруженные силы украины, курская область, новгородская область, смоленская область, орловская область, тверская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Тульская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), дроны, Вооруженные силы Украины, Курская область, Новгородская область, Смоленская область, Орловская область, Тверская область
Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили 50 беспилотников над семью регионами России