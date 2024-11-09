https://ria.ru/20241109/drony-1982791105.html

Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.11.2024

Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T07:14

2024-11-09T07:14

2024-11-09T09:25

специальная военная операция на украине

брянская область

тульская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

дроны

вооруженные силы украины

курская область

новгородская область

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе. В военном ведомстве уточнили, что 28 дронов сбили над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре — над Новгородской, по два — над Смоленской и Тульской, по одному — над Орловской и Тверской.В Тульской области опасность атаки беспилотников объявили в 02:04 мск, она продлилась более четырех с половиной часов. По словам губернатора Дмитрия Миляева, при падении обломков никто не пострадал, но повреждено остекление частного дома.Власти остальных регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241109/soglashenie-1982785996.html

https://ria.ru/20241108/vsu-1982601024.html

брянская область

тульская область

курская область

новгородская область

смоленская область

орловская область

тверская область

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брянская область, тульская область, министерство обороны рф (минобороны рф), дроны, вооруженные силы украины, курская область, новгородская область, смоленская область, орловская область, тверская область