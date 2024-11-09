https://ria.ru/20241109/deputat-1982778649.html

В Верховной раде заявили о невозможности возвращения к границам 1991 года

В Верховной раде заявили о невозможности возвращения к границам 1991 года - РИА Новости, 09.11.2024

В Верховной раде заявили о невозможности возвращения к границам 1991 года

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что для Украины практически невозможно вернуться к границам 1991 года, а сами украинские военные считают, что в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T02:12

2024-11-09T02:12

2024-11-09T02:12

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что для Украины практически невозможно вернуться к границам 1991 года, а сами украинские военные считают, что в этом вопросе уже пройдена точка невозврата. "Конечно, нам всем хочется вернуться к границам 1991 года. Но, к сожалению, со всеми военными, с которыми я разговариваю, учитывая ситуацию на фронте, они мне все говорят, что мы прошли точку невозврата. И отбить границы 1991 года - на грани невозможного", - заявила Скороход в интервью украинской журналистке Лане Шевчук, опубликованном в ее Youtube-канале. Кроме того, депутат заявила, что Украине не следует особенно полагаться на своих партнеров, ЕС и США, поскольку "сильная Украина никому не нужна". Ранее командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что украинская армия теряет позиции "семимильными шагами", говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20241108/vsu-1982771277.html

https://ria.ru/20241108/spetsoperatsiya-1982684384.html

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в мире, украина, россия, сша, верховная рада украины, евросоюз, верес