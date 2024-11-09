https://ria.ru/20241109/dengi-1982780353.html
В ГД предложили выплачивать студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка
В ГД предложили выплачивать студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка - РИА Новости, 09.11.2024
В ГД предложили выплачивать студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил выплачивать премию в 100 тысяч рублей за рождение ребенка молодым матерям-студенткам в регионах, где... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:49
2024-11-09T02:49
2024-11-09T02:49
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894041076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a94f81f6afbf432149a4598c371a3f67.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил выплачивать премию в 100 тысяч рублей за рождение ребенка молодым матерям-студенткам в регионах, где смертность выше рождаемости. Ранее соответствующую меру поддержки ввели в Хабаровском крае. Со следующего года студентки в регионе за рождение ребенка смогут получать по 100 тысяч рублей. "Выплата премии в 100 тысяч рублей молодым матерям-студенткам в Хабаровском крае - это значимая мера, способная простимулировать рождаемость и повысить уровень социальной защиты для женщин, которые решаются на материнство в период учебы. Если этот опыт в рамках региона будет признан успешным, то такой подход можно распространить на федеральном уровне - в тех регионах, где смертность выше рождаемости", - сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, реализация данной программы может потребовать порядка 4 миллиардов рублей в год из федерального бюджета. "Но вложения в поддержку молодых семей и стимулирование рождаемости будут способствовать улучшению демографической ситуации и долгосрочной экономической стабильности в стране. Это важное вложение в будущее, которое должно стать частью нашей национальной социальной политики", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20241108/duma-1982565370.html
https://ria.ru/20241107/proekt-1982352088.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894041076_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3de1e7940f3deaba060c6e902a1466a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В ГД предложили выплачивать студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка
ЛДПР предложила выплачивать студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил выплачивать премию в 100 тысяч рублей за рождение ребенка молодым матерям-студенткам в регионах, где смертность выше рождаемости.
Ранее соответствующую меру поддержки ввели в Хабаровском крае. Со следующего года студентки в регионе за рождение ребенка смогут получать по 100 тысяч рублей.
"Выплата премии в 100 тысяч рублей молодым матерям-студенткам в Хабаровском крае - это значимая мера, способная простимулировать рождаемость и повысить уровень социальной защиты для женщин, которые решаются на материнство в период учебы. Если этот опыт в рамках региона будет признан успешным, то такой подход можно распространить на федеральном уровне - в тех регионах, где смертность выше рождаемости", - сказал Чернышов РИА Новости.
По его словам, реализация данной программы может потребовать порядка 4 миллиардов рублей в год из федерального бюджета.
"Но вложения в поддержку молодых семей и стимулирование рождаемости будут способствовать улучшению демографической ситуации и долгосрочной экономической стабильности в стране. Это важное вложение в будущее, которое должно стать частью нашей национальной социальной политики", - отметил парламентарий.