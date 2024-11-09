https://ria.ru/20241109/dengi-1982780353.html

В ГД предложили выплачивать студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка

В ГД предложили выплачивать студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка - РИА Новости, 09.11.2024

В ГД предложили выплачивать студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил выплачивать премию в 100 тысяч рублей за рождение ребенка молодым матерям-студенткам в регионах, где... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T02:49

2024-11-09T02:49

2024-11-09T02:49

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894041076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a94f81f6afbf432149a4598c371a3f67.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил выплачивать премию в 100 тысяч рублей за рождение ребенка молодым матерям-студенткам в регионах, где смертность выше рождаемости. Ранее соответствующую меру поддержки ввели в Хабаровском крае. Со следующего года студентки в регионе за рождение ребенка смогут получать по 100 тысяч рублей. "Выплата премии в 100 тысяч рублей молодым матерям-студенткам в Хабаровском крае - это значимая мера, способная простимулировать рождаемость и повысить уровень социальной защиты для женщин, которые решаются на материнство в период учебы. Если этот опыт в рамках региона будет признан успешным, то такой подход можно распространить на федеральном уровне - в тех регионах, где смертность выше рождаемости", - сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, реализация данной программы может потребовать порядка 4 миллиардов рублей в год из федерального бюджета. "Но вложения в поддержку молодых семей и стимулирование рождаемости будут способствовать улучшению демографической ситуации и долгосрочной экономической стабильности в стране. Это важное вложение в будущее, которое должно стать частью нашей национальной социальной политики", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20241108/duma-1982565370.html

https://ria.ru/20241107/proekt-1982352088.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, борис чернышов (депутат), госдума рф