https://ria.ru/20241109/dannye-1982821156.html

Роскомнадзор назвал число утечек данных россиян с начала года

Роскомнадзор назвал число утечек данных россиян с начала года - РИА Новости, 09.11.2024

Роскомнадзор назвал число утечек данных россиян с начала года

С января по сентябрь Роскомнадзор зафиксировал утечки более 600 миллионов записей о россиянах, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T13:29

2024-11-09T13:29

2024-11-09T13:55

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Роскомнадзор зафиксировал утечки более 600 миллионов записей о россиянах, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За девять месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 600 миллионов записей", — сообщил собеседник агентства. В октябре РКН выявил 13 случаев распространения баз данных в интернете, в них содержалось более 9,7 миллиона записей.

https://ria.ru/20240425/moshenniki-1942221741.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия