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Роскомнадзор назвал число утечек данных россиян с начала года - РИА Новости, 09.11.2024
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13:29 09.11.2024 (обновлено: 13:55 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/dannye-1982821156.html
Роскомнадзор назвал число утечек данных россиян с начала года
Роскомнадзор назвал число утечек данных россиян с начала года - РИА Новости, 09.11.2024
Роскомнадзор назвал число утечек данных россиян с начала года
С января по сентябрь Роскомнадзор зафиксировал утечки более 600 миллионов записей о россиянах, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T13:29
2024-11-09T13:55
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Роскомнадзор зафиксировал утечки более 600 миллионов записей о россиянах, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За девять месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 600 миллионов записей", — сообщил собеседник агентства. В октябре РКН выявил 13 случаев распространения баз данных в интернете, в них содержалось более 9,7 миллиона записей.
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россия
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Роскомнадзор назвал число утечек данных россиян с начала года

РКН за 9 месяцев зафиксировал утечки более 600 миллионов записей о россиянах

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Роскомнадзор зафиксировал утечки более 600 миллионов записей о россиянах, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"За девять месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 600 миллионов записей", — сообщил собеседник агентства.
В октябре РКН выявил 13 случаев распространения баз данных в интернете, в них содержалось более 9,7 миллиона записей.
67% россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты
25 апреля, 11:23
 
ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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