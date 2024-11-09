https://ria.ru/20241109/dannye-1982821156.html
Роскомнадзор назвал число утечек данных россиян с начала года
Роскомнадзор назвал число утечек данных россиян с начала года - РИА Новости, 09.11.2024
Роскомнадзор назвал число утечек данных россиян с начала года
С января по сентябрь Роскомнадзор зафиксировал утечки более 600 миллионов записей о россиянах, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T13:29
2024-11-09T13:29
2024-11-09T13:55
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Роскомнадзор зафиксировал утечки более 600 миллионов записей о россиянах, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За девять месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 600 миллионов записей", — сообщил собеседник агентства. В октябре РКН выявил 13 случаев распространения баз данных в интернете, в них содержалось более 9,7 миллиона записей.
https://ria.ru/20240425/moshenniki-1942221741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Роскомнадзор назвал число утечек данных россиян с начала года
РКН за 9 месяцев зафиксировал утечки более 600 миллионов записей о россиянах