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Чернышенко обсудил развитие стратегического партнерства с президентом Кубы - РИА Новости, 09.11.2024
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12:10 09.11.2024 (обновлено: 12:24 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/chernyshenko-1982813922.html
Чернышенко обсудил развитие стратегического партнерства с президентом Кубы
Чернышенко обсудил развитие стратегического партнерства с президентом Кубы - РИА Новости, 09.11.2024
Чернышенко обсудил развитие стратегического партнерства с президентом Кубы
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в рамках рабочего визита в Гавану и обсудил с ним развитие... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:10
2024-11-09T12:24
россия
куба
дмитрий чернышенко
мигель диас-канель бермудес
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в рамках рабочего визита в Гавану и обсудил с ним развитие стратегического партнерства и значимость научно-технического сотрудничества, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ. "Мы находимся на пороге новой эры в нашем сотрудничестве. Совместные проекты, которые мы разрабатываем, закладывают основу для устойчивого экономического взаимодействия и благосостояния обеих стран. Хотел бы поздравить вашу страну с приглашением в БРИКС в качестве государства-партнера. Такое решение было поддержано всеми странами-членами, что свидетельствует об общей заинтересованности наращивать взаимодействие с Кубой как опорным участником в рамках этого объединения", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. Зампред правительства также выразил уверенность множеством возможностей для роста и углубления отношений РФ и Кубы. "Россия оказывает братской Кубе экстренную помощь. На встрече с вице-премьером Республики Рикардо Кабрисасом мы заключили российско-кубинское межправительственное соглашение о выделении 60 миллионов долларов на поставки 80 тысяч тонн дизельного топлива и дополнительных 2 миллионов на оборудование и запчасти. Такая поддержка важна не только для восстановления инфраструктуры, но и для обеспечения стабильности в энергетическом секторе кубинской экономики", - отметил Чернышенко. В завершение встречи вице-премьер РФ подчеркнул значимости научно-технического сотрудничества для обеих стран. Россия рассматривает Кубу как надежного партнера для реализации инициатив в сфере науки и технологий, что станет важным этапом в развитии дальнейшего сотрудничества. Глава Кубы выразил признательность России за оказанную помощь в связи с последствиями сильного урагана, а также поблагодарил российского вице-премьера и делегацию за плодотворный визит. В свою очередь, Чернышенко передал искренние пожелания и слова поддержки народу Кубы от президента России Владимира Путина, следует из сообщения. По данным синоптиков, мощный ураган "Рафаэль" в среду днем вышел на кубинский берег на западе страны и пересек остров в направлении Мексиканского залива. Наземные метеостанции острова фиксировали скорости ветра до 140 километров в час, и после падения ряда высоковольтных ЛЭП электроснабжение пострадало даже в районах, не попавших непосредственно под удар стихии. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240924/kuba-1974343584.html
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россия, куба, дмитрий чернышенко, мигель диас-канель бермудес, в мире
Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Мигель Диас-Канель Бермудес, В мире
Чернышенко обсудил развитие стратегического партнерства с президентом Кубы

Чернышенко обсудил с президентом Бермудесом развитие стратегического партнерства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в рамках рабочего визита на Кубу. 8 ноября 2024
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в рамках рабочего визита на Кубу. 8 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в рамках рабочего визита на Кубу. 8 ноября 2024
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в рамках рабочего визита в Гавану и обсудил с ним развитие стратегического партнерства и значимость научно-технического сотрудничества, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ.
"Мы находимся на пороге новой эры в нашем сотрудничестве. Совместные проекты, которые мы разрабатываем, закладывают основу для устойчивого экономического взаимодействия и благосостояния обеих стран. Хотел бы поздравить вашу страну с приглашением в БРИКС в качестве государства-партнера. Такое решение было поддержано всеми странами-членами, что свидетельствует об общей заинтересованности наращивать взаимодействие с Кубой как опорным участником в рамках этого объединения", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
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Зампред правительства также выразил уверенность множеством возможностей для роста и углубления отношений РФ и Кубы.
«
"Россия оказывает братской Кубе экстренную помощь. На встрече с вице-премьером Республики Рикардо Кабрисасом мы заключили российско-кубинское межправительственное соглашение о выделении 60 миллионов долларов на поставки 80 тысяч тонн дизельного топлива и дополнительных 2 миллионов на оборудование и запчасти. Такая поддержка важна не только для восстановления инфраструктуры, но и для обеспечения стабильности в энергетическом секторе кубинской экономики", - отметил Чернышенко.
В завершение встречи вице-премьер РФ подчеркнул значимости научно-технического сотрудничества для обеих стран. Россия рассматривает Кубу как надежного партнера для реализации инициатив в сфере науки и технологий, что станет важным этапом в развитии дальнейшего сотрудничества.
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Глава Кубы выразил признательность России за оказанную помощь в связи с последствиями сильного урагана, а также поблагодарил российского вице-премьера и делегацию за плодотворный визит. В свою очередь, Чернышенко передал искренние пожелания и слова поддержки народу Кубы от президента России Владимира Путина, следует из сообщения.
По данным синоптиков, мощный ураган "Рафаэль" в среду днем вышел на кубинский берег на западе страны и пересек остров в направлении Мексиканского залива. Наземные метеостанции острова фиксировали скорости ветра до 140 километров в час, и после падения ряда высоковольтных ЛЭП электроснабжение пострадало даже в районах, не попавших непосредственно под удар стихии.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
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