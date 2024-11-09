СМИ узнали о планах Британии увеличить оборонные расходы из-за Трампа
Telegraph: Британия увеличит оборонные расходы до 2,5% ВВП из-за Трампа
Британские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер собирается объявить о планах по увеличению оборонных расходов страны до уровня 2,5% ВВП весной 2025 года после инаугурации победившего на американских выборах президента Дональда Трампа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, Лейбористской партии и ВПК.
"Источники в правительстве, ведущие деятели партии лейбористов и источники в оборонной промышленности сообщили Telegraph, что они ожидают, что план по достижению 2,5% будет представлен весной 2025 года, через считанные недели после того, как Трамп войдет в Белый дом в январе", - пишет издание.
По данным газеты, это будет своего рода "жест мира", который должен поспособствовать созданию хороших отношений между будущим президентом США и лейбористами. Приблизительная дата объявления повышения расходов - март-апрель 2025 года.
Как сообщает издание, сейчас оборонные расходы Великобритании составляют около 2,2% ВВП.
Telegraph напоминает, что ранее экс-министр обороны Бен Уоллес призывал Стармера достичь уровня 2,5% ВВП к 2028 году, а затем - 3% к 2030 году.
Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут вкладывать больше средств в собственную безопасность.
Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон в интервью газете Daily Mail 5 апреля заявлял, что увеличение оборонных расходов стран НАТО позволит защитить альянс от рисков, связанных с возможным избранием Трампа. Министр напомнил о рекордном со времен холодной войны увеличении Великобританией военных расходов в рамках оборонного бюджета на период с 2020 по 2025 год на 24 миллиарда фунтов стерлингов. При этом он добавлял, что в правительстве признают необходимость тратить больше на оборону. Руководитель дипведомства также отказался называть дату, когда оборонные расходы страны достигнут уровня 2,5% ВВП.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.