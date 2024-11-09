https://ria.ru/20241109/borrel-1982855924.html
Боррель призовет ЕС продолжать помощь Киеву из-за неизвестности планов США
Боррель призовет ЕС продолжать помощь Киеву из-за неизвестности планов США - РИА Новости, 09.11.2024
Боррель призовет ЕС продолжать помощь Киеву из-за неизвестности планов США
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что на Совете МИД и минобороны стран ЕС 18-19 ноября призовет продолжать поддержку... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T19:16
2024-11-09T19:16
2024-11-09T19:16
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что на Совете МИД и минобороны стран ЕС 18-19 ноября призовет продолжать поддержку Украины на фоне неопределенности по планам Дональда Трампа. "На следующей неделе я проведу заседание совета МИД, а также минобороны стран ЕС… Украина станет одной из главных тем, я доведу до министров мысль о необходимости продолжать поддержку, включая дипломатическую, оборонную и в области безопасности, в особенности сейчас, в этот критический час", - сказал он. Боррель также заявил, что пока рано делать предположения о намерениях администрации Трампа в отношении помощи Украине. "У нас, европейцев, есть подписанные обязательства по безопасности с Украиной, которые продолжают действовать. Сейчас, конечно, слишком рано делать какие-либо предсказания о том, какие шаги может предпринять администрация, которая еще даже не приступила к работе, я не буду делать предположения. Я могу только сказать, что наши обязательства продолжают действовать", - заверил главный европейский дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241108/borrel-1982635513.html
https://ria.ru/20241109/borrel-1982817449.html
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в мире, украина, жозеп боррель, дональд трамп, евросоюз, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Выборы президента США — 2024
Боррель призовет ЕС продолжать помощь Киеву из-за неизвестности планов США
Боррель на Совете МИД и минобороны ЕС призовет продолжать поддержку Украины
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что на Совете МИД и минобороны стран ЕС 18-19 ноября призовет продолжать поддержку Украины на фоне неопределенности по планам Дональда Трампа.
"На следующей неделе я проведу заседание совета МИД, а также минобороны стран ЕС… Украина станет одной из главных тем, я доведу до министров мысль о необходимости продолжать поддержку, включая дипломатическую, оборонную и в области безопасности, в особенности сейчас, в этот критический час", - сказал он.
Боррель также заявил, что пока рано делать предположения о намерениях администрации Трампа в отношении помощи Украине. "У нас, европейцев, есть подписанные обязательства по безопасности с Украиной, которые продолжают действовать. Сейчас, конечно, слишком рано делать какие-либо предсказания о том, какие шаги может предпринять администрация, которая еще даже не приступила к работе, я не буду делать предположения. Я могу только сказать, что наши обязательства продолжают действовать", - заверил главный европейский дипломат.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.