https://ria.ru/20241109/borrel-1982855924.html

Боррель призовет ЕС продолжать помощь Киеву из-за неизвестности планов США

Боррель призовет ЕС продолжать помощь Киеву из-за неизвестности планов США - РИА Новости, 09.11.2024

Боррель призовет ЕС продолжать помощь Киеву из-за неизвестности планов США

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что на Совете МИД и минобороны стран ЕС 18-19 ноября призовет продолжать поддержку... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T19:16

2024-11-09T19:16

2024-11-09T19:16

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украина

жозеп боррель

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евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что на Совете МИД и минобороны стран ЕС 18-19 ноября призовет продолжать поддержку Украины на фоне неопределенности по планам Дональда Трампа. "На следующей неделе я проведу заседание совета МИД, а также минобороны стран ЕС… Украина станет одной из главных тем, я доведу до министров мысль о необходимости продолжать поддержку, включая дипломатическую, оборонную и в области безопасности, в особенности сейчас, в этот критический час", - сказал он. Боррель также заявил, что пока рано делать предположения о намерениях администрации Трампа в отношении помощи Украине. "У нас, европейцев, есть подписанные обязательства по безопасности с Украиной, которые продолжают действовать. Сейчас, конечно, слишком рано делать какие-либо предсказания о том, какие шаги может предпринять администрация, которая еще даже не приступила к работе, я не буду делать предположения. Я могу только сказать, что наши обязательства продолжают действовать", - заверил главный европейский дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241108/borrel-1982635513.html

https://ria.ru/20241109/borrel-1982817449.html

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в мире, украина, жозеп боррель, дональд трамп, евросоюз, нато, выборы президента сша — 2024