ЕС до весны подготовит более 70 тысяч военных ВСУ, заявил Боррель
Боррель: к концу зимы ЕС подготовит 75 тысяч военных на Украине
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Тренировочная военная миссия ЕС для Украины к концу зимы подготовит 75 тысяч украинских военных, но консенсуса о переносе миссии на территорию Украины нет, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве.
"Мы уже подготовили 60 тысяч украинских военных, к концу зимы подготовим 75 тысяч... По переносу подготовки на территорию Украины консенсуса нет, но я не могу исключить, что когда-нибудь это будет согласовано", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.