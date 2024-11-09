https://ria.ru/20241109/borrel-1982855760.html

ЕС до весны подготовит более 70 тысяч военных ВСУ, заявил Боррель

ЕС до весны подготовит более 70 тысяч военных ВСУ, заявил Боррель - РИА Новости, 09.11.2024

ЕС до весны подготовит более 70 тысяч военных ВСУ, заявил Боррель

Тренировочная военная миссия ЕС для Украины к концу зимы подготовит 75 тысяч украинских военных, но консенсуса о переносе миссии на территорию Украины нет,... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T19:14

2024-11-09T19:14

2024-11-09T19:14

в мире

украина

жозеп боррель

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Тренировочная военная миссия ЕС для Украины к концу зимы подготовит 75 тысяч украинских военных, но консенсуса о переносе миссии на территорию Украины нет, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве. "Мы уже подготовили 60 тысяч украинских военных, к концу зимы подготовим 75 тысяч... По переносу подготовки на территорию Украины консенсуса нет, но я не могу исключить, что когда-нибудь это будет согласовано", - сказал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241109/borrel-1982817449.html

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в мире, украина, жозеп боррель, сергей лавров, нато