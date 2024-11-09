https://ria.ru/20241109/borrel-1982855329.html
Боррель вновь заявил о поддержке разрешения Украине бить вглубь России
Боррель вновь заявил о поддержке разрешения Украине бить вглубь России - РИА Новости, 09.11.2024
Боррель вновь заявил о поддержке разрешения Украине бить вглубь России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве заявил, что выступает за наращивание ЕС военной поддержки Украины, а также за разрешение на удары по военным объектам... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T19:11
2024-11-09T19:11
2024-11-09T19:11
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве заявил, что выступает за наращивание ЕС военной поддержки Украины, а также за разрешение на удары по военным объектам на территории РФ. "Я всегда призывал помогать больше и быстрее. Это мой постоянный призыв – больше и быстрее, и он остается актуальным: больше военной помощи, больше тренировочных усилий, быстрее поставки, больше денег, а также разрешение поражать противника на его территории", - сказал глава евродипломатии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241014/ukraina-1977901247.html
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в мире, украина, россия, жозеп боррель, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
Боррель вновь заявил о поддержке разрешения Украине бить вглубь России
Боррель вновь выступил за удары ВСУ по военным объектам в России