https://ria.ru/20241109/borrel-1982855329.html

Боррель вновь заявил о поддержке разрешения Украине бить вглубь России

Боррель вновь заявил о поддержке разрешения Украине бить вглубь России - РИА Новости, 09.11.2024

Боррель вновь заявил о поддержке разрешения Украине бить вглубь России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве заявил, что выступает за наращивание ЕС военной поддержки Украины, а также за разрешение на удары по военным объектам... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T19:11

2024-11-09T19:11

2024-11-09T19:11

в мире

украина

россия

жозеп боррель

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_d99df041811198d3cc0197d93b21d9c9.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве заявил, что выступает за наращивание ЕС военной поддержки Украины, а также за разрешение на удары по военным объектам на территории РФ. "Я всегда призывал помогать больше и быстрее. Это мой постоянный призыв – больше и быстрее, и он остается актуальным: больше военной помощи, больше тренировочных усилий, быстрее поставки, больше денег, а также разрешение поражать противника на его территории", - сказал глава евродипломатии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241014/ukraina-1977901247.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, жозеп боррель, евросоюз, нато