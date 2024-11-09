https://ria.ru/20241109/borrel-1982851037.html

Боррель подтвердил, что ЕС готовит новый пакет антироссийских санкций

Боррель подтвердил, что ЕС готовит новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 09.11.2024

Боррель подтвердил, что ЕС готовит новый пакет антироссийских санкций

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T18:28

2024-11-09T18:28

2024-11-09T18:55

россия

евросоюз

жозеп боррель

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России."Да, мы находимся в подготовке 15-го пакета санкций против России, мы должны ужесточить меры против обхода ограничений, должны изолировать промышленные возможности России, лишить ее компонентов, которые она получает от остального мира", - заявил он на пресс-конференции в Киеве.В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241108/poshliny-1982716714.html

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россия, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии, в мире