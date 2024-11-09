Боррель подтвердил, что ЕС готовит новый пакет антироссийских санкций
Боррель подтвердил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России.
"Да, мы находимся в подготовке 15-го пакета санкций против России, мы должны ужесточить меры против обхода ограничений, должны изолировать промышленные возможности России, лишить ее компонентов, которые она получает от остального мира", - заявил он на пресс-конференции в Киеве.
В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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