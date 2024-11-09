https://ria.ru/20241109/borrel-1982817449.html

"Ты в порядке?" Внешний вид Борреля в Киеве испугал пользователей Сети

"Ты в порядке?" Внешний вид Борреля в Киеве испугал пользователей Сети - РИА Новости, 09.11.2024

"Ты в порядке?" Внешний вид Борреля в Киеве испугал пользователей Сети

Внешний вид главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, приехавшего в Киев, вызвал недоумение у пользователей социальной сети X. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:48

2024-11-09T12:48

2024-11-09T12:48

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Внешний вид главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, приехавшего в Киев, вызвал недоумение у пользователей социальной сети X.Поводом стала опубликованная им фотография."Ты в порядке? Выглядишь очень плохо", — написал Rossvetrov в комментарии к публикации Борреля."Похоже на поездку туриста", — отметил Paolo."Несчастный", — охарактеризовал его Spidenm."Жалкий", — добавил Silbhe."Ты не тот человек, который должен представлять ЕС", — выразил мнение Anders.Боррель заявил, что этот визит станет для него последним на посту главы дипломатии Евросоюза.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html

https://ria.ru/20241109/ofitser-1982802936.html

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киев, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, нато