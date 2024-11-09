"Ты в порядке?" Внешний вид Борреля в Киеве испугал пользователей Сети
© Josep Borrell Fontelles/XГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев
© Josep Borrell Fontelles/X
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Внешний вид главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, приехавшего в Киев, вызвал недоумение у пользователей социальной сети X.
Поводом стала опубликованная им фотография.
"Ты в порядке? Выглядишь очень плохо", — написал Rossvetrov в комментарии к публикации Борреля.
"Похоже на поездку туриста", — отметил Paolo.
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"Несчастный", — охарактеризовал его Spidenm.
"Жалкий", — добавил Silbhe.
"Ты не тот человек, который должен представлять ЕС", — выразил мнение Anders.
Боррель заявил, что этот визит станет для него последним на посту главы дипломатии Евросоюза.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.