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Боррель прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 09.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/borrel-1982807584.html
Боррель прибыл с визитом в Киев
Боррель прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 09.11.2024
Боррель прибыл с визитом в Киев
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в соцсети Х, что прибыл с визитом в Киев. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T11:07
2024-11-09T11:07
в мире
украина
киев
жозеп боррель
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в соцсети Х, что прибыл с визитом в Киев. "Мой пятый визит в Киев", - написал Боррель. Он отметил, что данный визит станет для него последним на посту главы дипломатии Евросоюза. При этом Боррель выразил уверенность, что поддержка Украины останется среди приоритетных тем в повестке ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932935554.html
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в мире, украина, киев, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Боррель прибыл с визитом в Киев

Глава дипломатии ЕС Боррель прибыл с визитом в Киев

© Josep Borrell Fontelles/XГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Josep Borrell Fontelles/X
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в соцсети Х, что прибыл с визитом в Киев.
"Мой пятый визит в Киев", - написал Боррель.
Он отметил, что данный визит станет для него последним на посту главы дипломатии Евросоюза. При этом Боррель выразил уверенность, что поддержка Украины останется среди приоритетных тем в повестке ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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