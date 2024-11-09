Боррель прибыл с визитом в Киев
Глава дипломатии ЕС Боррель прибыл с визитом в Киев
© Josep Borrell Fontelles/XГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев
© Josep Borrell Fontelles/X
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в соцсети Х, что прибыл с визитом в Киев.
"Мой пятый визит в Киев", - написал Боррель.
Он отметил, что данный визит станет для него последним на посту главы дипломатии Евросоюза. При этом Боррель выразил уверенность, что поддержка Украины останется среди приоритетных тем в повестке ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине
14 марта, 13:12