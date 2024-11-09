https://ria.ru/20241109/borrel-1982807584.html

Боррель прибыл с визитом в Киев

Боррель прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 09.11.2024

Боррель прибыл с визитом в Киев

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в соцсети Х, что прибыл с визитом в Киев. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T11:07

2024-11-09T11:07

2024-11-09T11:07

в мире

украина

киев

жозеп боррель

евросоюз

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в соцсети Х, что прибыл с визитом в Киев. "Мой пятый визит в Киев", - написал Боррель. Он отметил, что данный визит станет для него последним на посту главы дипломатии Евросоюза. При этом Боррель выразил уверенность, что поддержка Украины останется среди приоритетных тем в повестке ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932935554.html

украина

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в мире, украина, киев, жозеп боррель, евросоюз