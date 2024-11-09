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Украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в Одессе - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:56 09.11.2024 (обновлено: 01:38 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/bogomaz-1982776485.html
Украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в Одессе - РИА Новости, 09.11.2024
Украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в Одессе
Сильный взрыв был слышен в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T00:56
2024-11-09T01:38
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
россия
одесса
украина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сильный взрыв был слышен в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сильный взрыв в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской и еще семи областях Украины.Позднее "Страна.ua" добавила, что взрывы продолжаются."Взрывы в Одессе продолжаются", — говорится в сообщении издания.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, россия, одесса, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Россия, Одесса, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в Одессе

"Страна.ua": сильный взрыв был слышен в Одессе на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сильный взрыв был слышен в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сильный взрыв в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской и еще семи областях Украины.
Позднее "Страна.ua" добавила, что взрывы продолжаются.
"Взрывы в Одессе продолжаются", — говорится в сообщении издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреРоссияОдессаУкраинаДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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