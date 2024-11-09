https://ria.ru/20241109/bogomaz-1982776485.html

Украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в Одессе - РИА Новости, 09.11.2024

Украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в Одессе

Сильный взрыв был слышен в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T00:56

2024-11-09T00:56

2024-11-09T01:38

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сильный взрыв был слышен в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сильный взрыв в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской и еще семи областях Украины.Позднее "Страна.ua" добавила, что взрывы продолжаются."Взрывы в Одессе продолжаются", — говорится в сообщении издания.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241108/vsu-1982771526.html

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россия

одесса

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