https://ria.ru/20241109/boets-1982809616.html

Российский боец отбил дрон рукой и спас восемь сослуживцев

Российский боец отбил дрон рукой и спас восемь сослуживцев - РИА Новости, 09.11.2024

Российский боец отбил дрон рукой и спас восемь сослуживцев

Заместитель командира боевой машины младший лейтенант Вячеслав Мозговенко отбил дрон рукой и спас экипаж, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T11:32

2024-11-09T11:32

2024-11-09T16:32

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заместитель командира боевой машины младший лейтенант Вячеслав Мозговенко отбил дрон рукой и спас экипаж, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой", — говорится в публикации.При этом военнослужащий получил тяжелое ранение, а также ожоги, добавили в ведомстве.Это произошло в одном из боев, когда рота Мозговенко оказалась в полуокружении. Получив задачу на отход, он приступил к эвакуации вооружения и личного состава подразделения. Благодаря смелым и решительным действиям были спасены жизни восьми военнослужащих, находящихся "на броне" боевой машины, и ее экипаж, подчеркнули в Минобороны.За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Мозговенко было присвоено звание Героя Российской Федерации.В ведомстве рассказали, что заместитель командира боевой машины Мозговенко принимает участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года. За это время в составе десантно-штурмового взвода он неоднократно вступал в бой с превосходящими силами противника, уничтожил десятки неонацистов.За тихий и дерзкий стиль работы сослуживцы дали Мозговенко позывной "Охотник", отметили в МО РФ. Боец выполнял задачи на различных направлениях, трижды получал ранения, но всегда возвращался в строй.

https://ria.ru/20241109/ofitser-1982802936.html

https://ria.ru/20241109/ofitser-1982802936.html

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безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)