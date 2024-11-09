Рейтинг@Mail.ru
Российский боец отбил дрон рукой и спас восемь сослуживцев - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 09.11.2024 (обновлено: 16:32 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/boets-1982809616.html
Российский боец отбил дрон рукой и спас восемь сослуживцев
Российский боец отбил дрон рукой и спас восемь сослуживцев - РИА Новости, 09.11.2024
Российский боец отбил дрон рукой и спас восемь сослуживцев
Заместитель командира боевой машины младший лейтенант Вячеслав Мозговенко отбил дрон рукой и спас экипаж, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T11:32
2024-11-09T16:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982809331_13:42:715:437_1920x0_80_0_0_3acc1f9f279376724da584e734ff62d3.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заместитель командира боевой машины младший лейтенант Вячеслав Мозговенко отбил дрон рукой и спас экипаж, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой", — говорится в публикации.При этом военнослужащий получил тяжелое ранение, а также ожоги, добавили в ведомстве.Это произошло в одном из боев, когда рота Мозговенко оказалась в полуокружении. Получив задачу на отход, он приступил к эвакуации вооружения и личного состава подразделения. Благодаря смелым и решительным действиям были спасены жизни восьми военнослужащих, находящихся "на броне" боевой машины, и ее экипаж, подчеркнули в Минобороны.За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Мозговенко было присвоено звание Героя Российской Федерации.В ведомстве рассказали, что заместитель командира боевой машины Мозговенко принимает участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года. За это время в составе десантно-штурмового взвода он неоднократно вступал в бой с превосходящими силами противника, уничтожил десятки неонацистов.За тихий и дерзкий стиль работы сослуживцы дали Мозговенко позывной "Охотник", отметили в МО РФ. Боец выполнял задачи на различных направлениях, трижды получал ранения, но всегда возвращался в строй.
https://ria.ru/20241109/ofitser-1982802936.html
https://ria.ru/20241109/ofitser-1982802936.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982809331_0:0:1055:791_1920x0_80_0_0_f86f79955d39e16622e8ed0ec2f93c1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский боец отбил дрон рукой и спас восемь сослуживцев

Офицер ВС России Мозговенко отбил рукой дрон и спас экипаж боевой машины

© Минобороны России/TelegramВячеслав Мозговенко
Вячеслав Мозговенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Минобороны России/Telegram
Вячеслав Мозговенко
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заместитель командира боевой машины младший лейтенант Вячеслав Мозговенко отбил дрон рукой и спас экипаж, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"Не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой", — говорится в публикации.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
"Разносят в труху": офицер ВСУ пожаловался на слишком мощные удары России
Вчера, 10:31
При этом военнослужащий получил тяжелое ранение, а также ожоги, добавили в ведомстве.
Это произошло в одном из боев, когда рота Мозговенко оказалась в полуокружении. Получив задачу на отход, он приступил к эвакуации вооружения и личного состава подразделения. Благодаря смелым и решительным действиям были спасены жизни восьми военнослужащих, находящихся "на броне" боевой машины, и ее экипаж, подчеркнули в Минобороны.
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Мозговенко было присвоено звание Героя Российской Федерации.
В ведомстве рассказали, что заместитель командира боевой машины Мозговенко принимает участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года. За это время в составе десантно-штурмового взвода он неоднократно вступал в бой с превосходящими силами противника, уничтожил десятки неонацистов.
За тихий и дерзкий стиль работы сослуживцы дали Мозговенко позывной "Охотник", отметили в МО РФ. Боец выполнял задачи на различных направлениях, трижды получал ранения, но всегда возвращался в строй.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
"Разносят в труху": офицер ВСУ пожаловался на слишком мощные удары России
Вчера, 10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала