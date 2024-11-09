https://ria.ru/20241109/bespilotniki-1982779324.html

В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников

В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников - РИА Новости, 09.11.2024

В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников

Еще восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T02:23

2024-11-09T02:23

2024-11-09T02:23

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Еще восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В пятницу в 23.52 мск губернатор сообщал об уничтожении одного БПЛА над территорией региона, пострадавших нет. Позже в ночь на субботу он сообщил об уничтожении еще трех. Затем силы ПВО уничтожили еще три беспилотника. "Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241109/bpla-1982778888.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)