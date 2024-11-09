Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/bespilotniki-1982779324.html
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников - РИА Новости, 09.11.2024
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников
Еще восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:23
2024-11-09T02:23
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_e47bc872c3181daa0e1a5e021617804d.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Еще восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В пятницу в 23.52 мск губернатор сообщал об уничтожении одного БПЛА над территорией региона, пострадавших нет. Позже в ночь на субботу он сообщил об уничтожении еще трех. Затем силы ПВО уничтожили еще три беспилотника. "Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241109/bpla-1982778888.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_d42f4f3e3d5b5f2dc093d1619ede3fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников

Богомаз сообщил об уничтожении еще восьми беспилотников над Брянской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Еще восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В пятницу в 23.52 мск губернатор сообщал об уничтожении одного БПЛА над территорией региона, пострадавших нет. Позже в ночь на субботу он сообщил об уничтожении еще трех. Затем силы ПВО уничтожили еще три беспилотника.
"Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз в Telegram-канале.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала