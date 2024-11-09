https://ria.ru/20241109/belka-1982780642.html
Смерть белки могла помочь Трампу выиграть выборы, заявил владелец зверька
Смерть белки могла помочь Трампу выиграть выборы, заявил владелец зверька - РИА Новости, 09.11.2024
Смерть белки могла помочь Трампу выиграть выборы, заявил владелец зверька
Владелец белки Пинат (Peanut, по-русски - "арахис"), которую ранее изъяли и усыпили власти Нью-Йорка, заявил, что ее резонансная смерть могла помочь избранному... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:59
2024-11-09T02:59
2024-11-09T03:34
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владелец белки Пинат (Peanut, по-русски - "арахис"), которую ранее изъяли и усыпили власти Нью-Йорка, заявил, что ее резонансная смерть могла помочь избранному президенту США Дональду Трампу одержать победу на выборах, и пригласил Трампа посетить свой приют для животных. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на власти сообщал, что белку Пинат, которую Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, усыпили из-за угрозы бешенства. Отмечалось, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих департамента. Ее смерть вызвала массовую критику в сети, американский предприниматель Илон Маск также осудил ее усыпление. "Возможно, Пинат сыграл свою роль в его победе... Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Пинат мог что-то изменить", - заявил хозяин белки Марк Лонго изданию New York Post. Лонго поздравил Трампа с победой и пригласил его посетить свой приют для животных, откуда и были ранее изъяты белка и енот. Кроме того, сообщается, что мужчина планирует подать в суд из-за смерти своих питомцев. По его словам, местные власти так и не выразили ему свою поддержку, несмотря на общественный резонанс. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, нью-йорк (город), фред (1983), илон маск, дональд трамп, nbc
В мире, США, Нью-Йорк (город), Фред (1983), Илон Маск, Дональд Трамп, NBC
Смерть белки могла помочь Трампу выиграть выборы, заявил владелец зверька
Владелец белки, которую усыпили в Нью-Йорке, заявил о ее вкладе в победу Трампа
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владелец белки Пинат (Peanut, по-русски - "арахис"), которую ранее изъяли и усыпили власти Нью-Йорка, заявил, что ее резонансная смерть могла помочь избранному президенту США Дональду Трампу одержать победу на выборах, и пригласил Трампа посетить свой приют для животных.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на власти сообщал, что белку Пинат, которую Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом
, усыпили из-за угрозы бешенства. Отмечалось, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих департамента. Ее смерть вызвала массовую критику в сети, американский предприниматель Илон Маск
также осудил ее усыпление.
"Возможно, Пинат сыграл свою роль в его победе... Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Пинат мог что-то изменить", - заявил хозяин белки Марк Лонго изданию New York Post.
Лонго поздравил Трампа с победой и пригласил его посетить свой приют для животных, откуда и были ранее изъяты белка и енот.
Кроме того, сообщается, что мужчина планирует подать в суд из-за смерти своих питомцев. По его словам, местные власти так и не выразили ему свою поддержку, несмотря на общественный резонанс.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC
, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.