В Петербурге водитель автобуса разгромил иномарку монтировкой
В Петербурге водитель автобуса разгромил иномарку монтировкой после спора
© Фото : Петербургская полиция/TelegramВодитель автобуса разгромил иномарку монтировкой в Санкт-Петербурге
Водитель автобуса разгромил иномарку монтировкой в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Водитель автобуса разбил монтировкой легковое авто, с владельцем которого повздорил из-за очередности проезда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"Конфликт произошел между водителем рейсового автобуса № 87 и водителем автомобиля "Тойота Камри" из-за очередности проезда по главной дороге. В ходе конфликта водитель автобуса достал из салона монтировку и стал наносить ею удары по окнам и кузову иномарки, угрожая расправой и водителю автомобиля, после чего, не дожидаясь приезда полицейских, поспешил уехать", — рассказали в ведомстве.
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Там уточнили, что это произошло 8 ноября в районе дома № 2 на улице Партизана Германа.
Владелец "Тойоты" написал заявление в полицию, его машина получила значительные повреждения.
Сотрудники ГАИ задержали водителя автобуса на проспекте Стачек. Это оказался 58-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений.
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