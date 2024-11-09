https://ria.ru/20241109/avtobus-1982813511.html

В Петербурге водитель автобуса разгромил иномарку монтировкой

В Петербурге водитель автобуса разгромил иномарку монтировкой - РИА Новости, 09.11.2024

В Петербурге водитель автобуса разгромил иномарку монтировкой

Водитель автобуса разбил монтировкой легковое авто, с владельцем которого повздорил из-за очередности проезда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:08

2024-11-09T12:08

2024-11-09T13:54

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Водитель автобуса разбил монтировкой легковое авто, с владельцем которого повздорил из-за очередности проезда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Конфликт произошел между водителем рейсового автобуса № 87 и водителем автомобиля "Тойота Камри" из-за очередности проезда по главной дороге. В ходе конфликта водитель автобуса достал из салона монтировку и стал наносить ею удары по окнам и кузову иномарки, угрожая расправой и водителю автомобиля, после чего, не дожидаясь приезда полицейских, поспешил уехать", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что это произошло 8 ноября в районе дома № 2 на улице Партизана Германа. Владелец "Тойоты" написал заявление в полицию, его машина получила значительные повреждения. Сотрудники ГАИ задержали водителя автобуса на проспекте Стачек. Это оказался 58-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений.

https://ria.ru/20241016/peterburg-1978355382.html

https://ria.ru/20240930/balashiha-1975601881.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург