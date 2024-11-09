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В Челябинской области почти сто домов остались без воды - РИА Новости, 09.11.2024
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20:50 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/avariya-1982865169.html
В Челябинской области почти сто домов остались без воды
В Челябинской области почти сто домов остались без воды - РИА Новости, 09.11.2024
В Челябинской области почти сто домов остались без воды
Почти 100 многоквартирных жилых домов остались без водоснабжения в городе Копейск Челябинской области в субботу, вода вернется в квартиры к утру 10 ноября,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:50
2024-11-09T20:50
происшествия
жкх
копейск
челябинская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Почти 100 многоквартирных жилых домов остались без водоснабжения в городе Копейск Челябинской области в субботу, вода вернется в квартиры к утру 10 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации. "В Копейске ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения на магистральном водоводе ДУ 500 мм на улице Калинина, 7… Под отключения попали 98 многоквартирных домов", - говорится в сообщении. Работы начаты в 09.50 (07.50 мск), уточняется в сообщении. Пресс-служба пояснила, что в процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка, ремонтные работы на магистральном водоводе продолжатся до полного восстановления. "Силы, средства и материалы имеются в полном объеме. Рабочие бригады усилены. Подача водоснабжения потребителям ориентировочно возобновится до 07.00 (05.00 мск) 10 ноября. Подвоз воды осуществляется по заявкам", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20241109/lep-1982850640.html
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происшествия, жкх, копейск, челябинская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Копейск, Челябинская область, Россия
В Челябинской области почти сто домов остались без воды

Администрация: в Копейске Челябинской области почти сто домов остались без воды

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабочий на водоводе
Рабочий на водоводе - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Рабочий на водоводе. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Почти 100 многоквартирных жилых домов остались без водоснабжения в городе Копейск Челябинской области в субботу, вода вернется в квартиры к утру 10 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"В Копейске ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения на магистральном водоводе ДУ 500 мм на улице Калинина, 7… Под отключения попали 98 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
Работы начаты в 09.50 (07.50 мск), уточняется в сообщении.
Пресс-служба пояснила, что в процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка, ремонтные работы на магистральном водоводе продолжатся до полного восстановления. "Силы, средства и материалы имеются в полном объеме. Рабочие бригады усилены. Подача водоснабжения потребителям ориентировочно возобновится до 07.00 (05.00 мск) 10 ноября. Подвоз воды осуществляется по заявкам", - отмечает пресс-служба.
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