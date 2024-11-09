https://ria.ru/20241109/avariya-1982865169.html

В Челябинской области почти сто домов остались без воды

В Челябинской области почти сто домов остались без воды - РИА Новости, 09.11.2024

В Челябинской области почти сто домов остались без воды

Почти 100 многоквартирных жилых домов остались без водоснабжения в городе Копейск Челябинской области в субботу, вода вернется в квартиры к утру 10 ноября,... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:50

2024-11-09T20:50

2024-11-09T20:50

происшествия

жкх

копейск

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Почти 100 многоквартирных жилых домов остались без водоснабжения в городе Копейск Челябинской области в субботу, вода вернется в квартиры к утру 10 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации. "В Копейске ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения на магистральном водоводе ДУ 500 мм на улице Калинина, 7… Под отключения попали 98 многоквартирных домов", - говорится в сообщении. Работы начаты в 09.50 (07.50 мск), уточняется в сообщении. Пресс-служба пояснила, что в процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка, ремонтные работы на магистральном водоводе продолжатся до полного восстановления. "Силы, средства и материалы имеются в полном объеме. Рабочие бригады усилены. Подача водоснабжения потребителям ориентировочно возобновится до 07.00 (05.00 мск) 10 ноября. Подвоз воды осуществляется по заявкам", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20241109/lep-1982850640.html

копейск

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происшествия, жкх, копейск, челябинская область, россия