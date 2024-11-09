https://ria.ru/20241109/ataka-1982826475.html

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 09.11.2024

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Украинские дроны нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:30

2024-11-09T14:30

2024-11-09T14:30

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Украинские дроны нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом - выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, в результате 3 атак БПЛА повреждены остекление, фасады, склад и оборудование трёх зданий одного из предприятий. В Волоконовском районе в селе Новое в результате нескольких сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждена одна единица сельхозтехники", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Борисовка дрон сбросил взрывное устройство. В результате взрыва в одном жилом доме выбиты окна, также осколками посечены два легковых автомобиля. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

шебекино

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков