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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 09.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/ataka-1982826475.html
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 09.11.2024
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские дроны нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:30
2024-11-09T14:30
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Украинские дроны нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом - выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, в результате 3 атак БПЛА повреждены остекление, фасады, склад и оборудование трёх зданий одного из предприятий. В Волоконовском районе в селе Новое в результате нескольких сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждена одна единица сельхозтехники", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Борисовка дрон сбросил взрывное устройство. В результате взрыва в одном жилом доме выбиты окна, также осколками посечены два легковых автомобиля. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Украинские дроны нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом - выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, в результате 3 атак БПЛА повреждены остекление, фасады, склад и оборудование трёх зданий одного из предприятий. В Волоконовском районе в селе Новое в результате нескольких сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждена одна единица сельхозтехники", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в селе Борисовка дрон сбросил взрывное устройство. В результате взрыва в одном жилом доме выбиты окна, также осколками посечены два легковых автомобиля. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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