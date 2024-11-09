https://ria.ru/20241109/ataka-1982826475.html
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 09.11.2024
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские дроны нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:30
2024-11-09T14:30
2024-11-09T14:30
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
БЕЛГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Украинские дроны нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом - выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, в результате 3 атак БПЛА повреждены остекление, фасады, склад и оборудование трёх зданий одного из предприятий. В Волоконовском районе в селе Новое в результате нескольких сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждена одна единица сельхозтехники", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Борисовка дрон сбросил взрывное устройство. В результате взрыва в одном жилом доме выбиты окна, также осколками посечены два легковых автомобиля. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области