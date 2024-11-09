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В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
Остекление четырех частных домов повреждено в Тульской области после ночной атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T13:43
2024-11-09T13:43
2024-11-09T13:43
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тульская область
дмитрий миляев
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Остекление четырех частных домов повреждено в Тульской области после ночной атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 50 украинских беспилотников, из них 2 - в небе над Тульской областью, сообщали в субботу в Минобороны России. "Друзья, сегодня сообщал, что на территории Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА. По уточненным данным повреждено остекление 4 частных домов в муниципальном образовании город Алексин", - написал он. Миляев уточнил, что глава администрации Павел Федоров на месте пообщался с жильцами домов, всем будет оказана помощь в замене оконных блоков.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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тульская область, дмитрий миляев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Происшествия
В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
Миляев: в Тульской области после атаки БПЛА повреждено остекление четырех домов