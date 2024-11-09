https://ria.ru/20241109/amerika-1982659641.html

Мир дал Америке шанс на спасение

Мир дал Америке шанс на спасение - РИА Новости, 09.11.2024

Мир дал Америке шанс на спасение

Очевидно для многих, что коренная Америка и ее средний класс вернули себе страну, которую у них хотели отнять либеральные элиты. Трудно не согласиться с И... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:01

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Очевидно для многих, что коренная Америка и ее средний класс вернули себе страну, которую у них хотели отнять либеральные элиты. Трудно не согласиться с И. Маском в том, что, размещая бесконтрольных иммигрантов в колеблющихся штатах и давая им гражданство, демократы могли попытаться увековечить свое правление. Это стало бы концом демократии в Америке. Мир же за пределами Америки столкнулся бы с попыткой ультралиберальной мировой революции по образцу революции 1917 года, когда либералы проложили дорогу к власти большевикам и левым эсерам. Тогда Америка, расколотая изнутри и в военном отношении опасная, стала бы не только "больным человеком" мира, а изгоем. Понятно, что те, кому Америка "принадлежит", это хорошо понимали.На всякий случай поздравления Трампу из-за рубежа страхуют Америку от попыток переиграть признаваемый всеми результат. Теперь же реализация консервативной повестки дня поможет США вписаться в остальной мир, для которого общим знаменателем являются традиционные ценности. Согласно Фонду "Наследие", первое, что надо сделать Трампу, — это "вернуть семью в центр американской жизни".Конечно, Байден и его администрация еще остаются у власти, хотя и в традиционном положении "хромой утки". Достаточно вспомнить, что в таком же положении Обама в декабре 2016 года пошел на резкое обострение отношений с Россией, включая выдворение 35 наших дипломатов. Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине — если там не поймут, что ситуация для них радикально изменилась не только на линии боевого соприкосновения. По крайней мере, Нетаньяху под шумок сменил своего ястребиного министра обороны — не за горами ли и смена курса? Это придется обсуждать с Трампом еще до его инаугурации.Не исключено, что Трамп займется внешними делами, не дожидаясь 20 января, и в своем роде "задвинет" уходящих демократов. Его полуофициальное положение может пойти на пользу Америке — прежде всего среди союзников, которым будет лучше перестроиться раньше, чем позже. Но, конечно, не в отношениях с Москвой, где нужны твердые и юридически обязывающие гарантии нашей безопасности со стороны Запада, о чем шла речь в декабре 2021 года.И ввиду того, что на Украине нам нужен полноценный мир, а не перемирие — то есть международно признанные границы и комплексная санация Киева на путях демилитаризации, денацификации и федерализации, — вполне в духе того, что на Западе называют европейскими ценностями. Никто не мешает Трампу готовиться к такому урегулированию — для этого необязательно ездить в Москву: наша политика абсолютно открыта, мы не скрываем своих целей на Украине и в Европе. И будем судить, как заявляют в Кремле, не по предвыборным заявлениям, а по делам.

https://ria.ru/20241108/ssha-1982605710.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982393524.html

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https://ria.ru/20241108/peskov-1982581523.html

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аналитика, сша, америка, выборы президента сша — 2024, украина