https://ria.ru/20241109/afrika-1982862649.html

Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран

Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран - РИА Новости, 09.11.2024

Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран

Россия планирует увеличить долю расчетов с африканскими странами в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:25

2024-11-09T20:25

2024-11-09T20:25

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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия планирует увеличить долю расчетов с африканскими странами в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. По его словам, сотрудничеству с Африкой мешает доминирование доллара во взаимных расчетах. "Вот почему стратегия развития отношений с Африкой предусматривает внедрение финансовых, платежно-расчетных и страховых механизмов, независимых от недружественных стран", - сказал он. "Более того, планируем создать независимую платежную финансовую инфраструктуру путем увеличения доли расчетов между Россией и Африкой в валютах дружественных стран до 90 процентов к 2030 году", - сказал он в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка". Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.

https://ria.ru/20241109/afrika-1982859740.html

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экономика, россия, африка, антон кобяков, в мире