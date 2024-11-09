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Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран - РИА Новости, 09.11.2024
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20:25 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/afrika-1982862649.html
Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран
Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран - РИА Новости, 09.11.2024
Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран
Россия планирует увеличить долю расчетов с африканскими странами в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:25
2024-11-09T20:25
экономика
россия
африка
антон кобяков
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия планирует увеличить долю расчетов с африканскими странами в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. По его словам, сотрудничеству с Африкой мешает доминирование доллара во взаимных расчетах. "Вот почему стратегия развития отношений с Африкой предусматривает внедрение финансовых, платежно-расчетных и страховых механизмов, независимых от недружественных стран", - сказал он. "Более того, планируем создать независимую платежную финансовую инфраструктуру путем увеличения доли расчетов между Россией и Африкой в валютах дружественных стран до 90 процентов к 2030 году", - сказал он в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка". Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
https://ria.ru/20241109/afrika-1982859740.html
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экономика, россия, африка, антон кобяков, в мире
Экономика, Россия, Африка, Антон Кобяков, В мире
Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран

Доля расчетов с Африкой в валютах дружественных стран увеличится на 90 процентов

© Fotolia / Comugnero SilvanaРубль и Юань
Рубль и Юань - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Fotolia / Comugnero Silvana
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия планирует увеличить долю расчетов с африканскими странами в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
По его словам, сотрудничеству с Африкой мешает доминирование доллара во взаимных расчетах.
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"Вот почему стратегия развития отношений с Африкой предусматривает внедрение финансовых, платежно-расчетных и страховых механизмов, независимых от недружественных стран", - сказал он.
"Более того, планируем создать независимую платежную финансовую инфраструктуру путем увеличения доли расчетов между Россией и Африкой в валютах дружественных стран до 90 процентов к 2030 году", - сказал он в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка".
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
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