https://ria.ru/20241109/afrika-1982859740.html
Россия планирует открыть посольства в нескольких странах Африки
Россия планирует открыть посольства в нескольких странах Африки - РИА Новости, 09.11.2024
Россия планирует открыть посольства в нескольких странах Африки
Россия планирует открыть посольства в Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, а также в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T19:55
2024-11-09T19:55
2024-11-09T19:55
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия планирует открыть посольства в Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, а также в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "Дальнейшему укреплению связей будет способствовать расширение сети дипломатических миссий России на континенте. Россия открыла посольство в Буркина-Фасо и в ближайшее время в Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, а также в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка. Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
https://ria.ru/20241109/rossiya-1982847306.html
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в мире, россия, антон кобяков, африка
В мире, Россия, Антон Кобяков, Африка
Россия планирует открыть посольства в нескольких странах Африки
Кобяков: Россия планирует открыть посольства в восьми странах Африки
СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия планирует открыть посольства в Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, а также в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
"Дальнейшему укреплению связей будет способствовать расширение сети дипломатических миссий России на континенте. Россия открыла посольство в Буркина-Фасо и в ближайшее время в Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, а также в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка.
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.