https://ria.ru/20241109/afrika-1982851955.html
Африканцам не нужна жалость Запада, заявил глава МИД Конго
Африканцам не нужна жалость Запада, заявил глава МИД Конго - РИА Новости, 09.11.2024
Африканцам не нужна жалость Запада, заявил глава МИД Конго
Африканцам нужно не милосердие и жалость со стороны западных держав, а взаимовыгодное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T18:35
2024-11-09T18:35
2024-11-09T18:35
в мире
республика конго
россия
сочи
владимир путин
жан-клод гакоссо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782669775_0:468:2048:1620_1920x0_80_0_0_19f5cd453c53c6351482778c80cd401a.jpg
СОЧИ, 9 ноя - РИА Новости. Африканцам нужно не милосердие и жалость со стороны западных держав, а взаимовыгодное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. Он согласился со словами президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что политика на Западе в сфере мировой экономики и безопасности остаётся неоколониальной. "Президент Путин полностью прав. И, кроме того, в западном мире многие политические лидеры считают так же. Нужна справедливость в отношениях между державами - великими державами и африканскими странами - для того, чтобы отношения были скорее взаимовыгодными. Это всё, чего хотят сегодня африканцы - взаимной выгоды. Африканцам не нужно милосердие Запада, им не нужна жалость к самим себе. Они такие же люди, как и все остальные. Они должны бороться, они должны работать, они должны блистать в мире, которому принадлежат. Им не нужна жалость", - сказал министр РИА Новости на полях министерской встречи Форума партнерства Россия-Африка. Первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка проходит в Сочи с 9 по 10 ноября.
https://ria.ru/20241108/briks-1982742861.html
республика конго
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782669775_0:276:2048:1812_1920x0_80_0_0_5e79e1817335e6cffd7c959bd7067765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика конго, россия, сочи, владимир путин, жан-клод гакоссо
В мире, Республика Конго, Россия, Сочи, Владимир Путин, Жан-Клод Гакоссо
Африканцам не нужна жалость Запада, заявил глава МИД Конго
Глава МИД Гакоссо: от Запада Африке нужно взаимовыгодное сотрудничество