https://ria.ru/20241109/afrika-1982851955.html

Африканцам не нужна жалость Запада, заявил глава МИД Конго

Африканцам не нужна жалость Запада, заявил глава МИД Конго - РИА Новости, 09.11.2024

Африканцам не нужна жалость Запада, заявил глава МИД Конго

Африканцам нужно не милосердие и жалость со стороны западных держав, а взаимовыгодное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T18:35

2024-11-09T18:35

2024-11-09T18:35

в мире

республика конго

россия

сочи

владимир путин

жан-клод гакоссо

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СОЧИ, 9 ноя - РИА Новости. Африканцам нужно не милосердие и жалость со стороны западных держав, а взаимовыгодное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. Он согласился со словами президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что политика на Западе в сфере мировой экономики и безопасности остаётся неоколониальной. "Президент Путин полностью прав. И, кроме того, в западном мире многие политические лидеры считают так же. Нужна справедливость в отношениях между державами - великими державами и африканскими странами - для того, чтобы отношения были скорее взаимовыгодными. Это всё, чего хотят сегодня африканцы - взаимной выгоды. Африканцам не нужно милосердие Запада, им не нужна жалость к самим себе. Они такие же люди, как и все остальные. Они должны бороться, они должны работать, они должны блистать в мире, которому принадлежат. Им не нужна жалость", - сказал министр РИА Новости на полях министерской встречи Форума партнерства Россия-Африка. Первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка проходит в Сочи с 9 по 10 ноября.

https://ria.ru/20241108/briks-1982742861.html

республика конго

россия

сочи

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в мире, республика конго, россия, сочи, владимир путин, жан-клод гакоссо