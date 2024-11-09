https://ria.ru/20241109/afrika-1982849970.html

Африка была обманута Западом, заявил глава МИД Конго

Африка была обманута Западом, заявил глава МИД Конго - РИА Новости, 09.11.2024

Африка была обманута Западом, заявил глава МИД Конго

Африканцы были обмануты западными державами, которые видели в африканском континенте лишь источник природных ресурсов, заявил министр иностранных дел Республики РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T18:17

2024-11-09T18:17

2024-11-09T18:17

африка

республика конго

сочи

жан-клод гакоссо

в мире

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СОЧИ, 9 ноя - РИА Новости. Африканцы были обмануты западными державами, которые видели в африканском континенте лишь источник природных ресурсов, заявил министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. "Африканцы были последними, кто сел на поезд современности, и они были обмануты западными державами, которые видели в африканском континенте лишь источник поставок природных ресурсов. Потому что, слава богу, Африка обладает огромными запасами природных ресурсов. Вы это знаете, и это в значительной степени объясняет тот факт, что, несмотря на изобилие природных богатств, Африка почти не изменилась. Действительно, она добилась успехов, но не настолько, насколько нам хотелось бы", - сказал министр РИА Новости "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка проходит в Сочи с 9 по 10 ноября.

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html

африка

республика конго

сочи

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африка, республика конго, сочи, жан-клод гакоссо, в мире