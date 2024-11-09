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Африка была обманута Западом, заявил глава МИД Конго - РИА Новости, 09.11.2024
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18:17 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/afrika-1982849970.html
Африка была обманута Западом, заявил глава МИД Конго
Африка была обманута Западом, заявил глава МИД Конго - РИА Новости, 09.11.2024
Африка была обманута Западом, заявил глава МИД Конго
Африканцы были обмануты западными державами, которые видели в африканском континенте лишь источник природных ресурсов, заявил министр иностранных дел Республики РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T18:17
2024-11-09T18:17
африка
республика конго
сочи
жан-клод гакоссо
в мире
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СОЧИ, 9 ноя - РИА Новости. Африканцы были обмануты западными державами, которые видели в африканском континенте лишь источник природных ресурсов, заявил министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. "Африканцы были последними, кто сел на поезд современности, и они были обмануты западными державами, которые видели в африканском континенте лишь источник поставок природных ресурсов. Потому что, слава богу, Африка обладает огромными запасами природных ресурсов. Вы это знаете, и это в значительной степени объясняет тот факт, что, несмотря на изобилие природных богатств, Африка почти не изменилась. Действительно, она добилась успехов, но не настолько, насколько нам хотелось бы", - сказал министр РИА Новости "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка проходит в Сочи с 9 по 10 ноября.
https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html
африка
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африка, республика конго, сочи, жан-клод гакоссо, в мире
Африка, Республика Конго, Сочи, Жан-Клод Гакоссо, В мире
Африка была обманута Западом, заявил глава МИД Конго

Глава МИД Гакоссо: Запад видит в Африке лишь источник природных ресурсов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖан-Клод Гакоссо
Жан-Клод Гакоссо - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СОЧИ, 9 ноя - РИА Новости. Африканцы были обмануты западными державами, которые видели в африканском континенте лишь источник природных ресурсов, заявил министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.
"Африканцы были последними, кто сел на поезд современности, и они были обмануты западными державами, которые видели в африканском континенте лишь источник поставок природных ресурсов. Потому что, слава богу, Африка обладает огромными запасами природных ресурсов. Вы это знаете, и это в значительной степени объясняет тот факт, что, несмотря на изобилие природных богатств, Африка почти не изменилась. Действительно, она добилась успехов, но не настолько, насколько нам хотелось бы", - сказал министр РИА Новости "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
Первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка проходит в Сочи с 9 по 10 ноября.
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АфрикаРеспублика КонгоСочиЖан-Клод ГакоссоВ мире
 
 
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