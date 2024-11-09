https://ria.ru/20241109/afrika-1982828422.html
Россия наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Африкой
Россия наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Африкой - РИА Новости, 09.11.2024
Россия наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Африкой
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) активно развивает сотрудничество со странами Африки, рассматривая этот регион как один из приоритетных для... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:45
2024-11-09T14:45
2024-11-09T14:45
экономика
россия
африка
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) активно развивает сотрудничество со странами Африки, рассматривая этот регион как один из приоритетных для расширения торгово-экономических связей, сообщает центр."За первое полугодие этого года товарооборот между Россией и африканскими странами вырос на 22,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о динамичном развитии двусторонних отношений, заявил 9 ноября директор по международному сотрудничеству и развитию РЭЦ Антон Цециновский на сессии "Тенденции и перспективы торгово-экономического сотрудничества" в рамках Первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, прошедшей в университете "Сириус", - говорится в сообщении.Годовой товарооборот между Россией и Африкой превышает 20 миллиардов долларов, причем львиная доля (86%) приходится на российский экспорт. Это подтверждает заинтересованность российских компаний в укреплении сотрудничества со сторонами африканского континента, однако, по словам Антона Цециновского, на пути к полноценному раскрытию имеющего потенциала торговли существуют определенные препятствия."Опыт показывает, что одной из главных проблем является недостаток знаний о специфике работы на африканском континенте. Многие компании, руководствуясь неверными стереотипами, сталкиваются с финансовыми и другими потерями, что порождает негативное отношение к сотрудничеству с африканскими партнерами в целом. Конечно требуется отладка и логистической связанности, обеспечения проведения взаиморасчетов", - пояснил Цециновский.Он уточнил, что РЭЦ, учитывая специфику африканского рынка, активно работает над преодолением этих барьеров.В связи с этим РЭЦ уделяет большое внимание информированию российских предпринимателей о реальном положении дел на африканском рынке, предоставляя актуальную информацию о законодательстве, бизнес-практиках и культурных особенностях. Активная работа ведется также со стороны ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНКа, входящих в Группу РЭЦ, которые предлагают финансовые инструменты, адаптированные к специфике африканского рынка.Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества Антон Цециновский выделил строительство трубопроводов, поставку сельскохозяйственной техники, грузовых и легковых автомобилей, энергетические проекты и освоение месторождений полезных ископаемых. Наиболее активные контакты в сфере финансовых услуг сейчас налаживаются с Египтом, Нигерией, Ганой, Мали, Эфиопией, Республикой Конго и Угандой.По словам Цециновского, РЭЦ постоянно обновляет информацию о тарифных и нетарифных барьерах, сертификации и других важных аспектах ведения бизнеса в африканских странах, предоставляя эти данные на своем сайте и цифровой платформе "Мой экспорт". Это позволяет российским компаниям принимать взвешенные решения и минимизировать риски при выходе на африканский рынок.
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РИА Новости
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экономика, россия, африка, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Африка, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) активно развивает сотрудничество со странами Африки, рассматривая этот регион как один из приоритетных для расширения торгово-экономических связей, сообщает центр.
"За первое полугодие этого года товарооборот между Россией и африканскими странами вырос на 22,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о динамичном развитии двусторонних отношений, заявил 9 ноября директор по международному сотрудничеству и развитию РЭЦ Антон Цециновский на сессии "Тенденции и перспективы торгово-экономического сотрудничества" в рамках Первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, прошедшей в университете "Сириус", - говорится в сообщении.
Годовой товарооборот между Россией и Африкой превышает 20 миллиардов долларов, причем львиная доля (86%) приходится на российский экспорт. Это подтверждает заинтересованность российских компаний в укреплении сотрудничества со сторонами африканского континента, однако, по словам Антона Цециновского, на пути к полноценному раскрытию имеющего потенциала торговли существуют определенные препятствия.
"Опыт показывает, что одной из главных проблем является недостаток знаний о специфике работы на африканском континенте. Многие компании, руководствуясь неверными стереотипами, сталкиваются с финансовыми и другими потерями, что порождает негативное отношение к сотрудничеству с африканскими партнерами в целом. Конечно требуется отладка и логистической связанности, обеспечения проведения взаиморасчетов", - пояснил Цециновский.
Он уточнил, что РЭЦ, учитывая специфику африканского рынка, активно работает над преодолением этих барьеров.
В связи с этим РЭЦ уделяет большое внимание информированию российских предпринимателей о реальном положении дел на африканском рынке, предоставляя актуальную информацию о законодательстве, бизнес-практиках и культурных особенностях. Активная работа ведется также со стороны ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНКа, входящих в Группу РЭЦ, которые предлагают финансовые инструменты, адаптированные к специфике африканского рынка.
Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества Антон Цециновский выделил строительство трубопроводов, поставку сельскохозяйственной техники, грузовых и легковых автомобилей, энергетические проекты и освоение месторождений полезных ископаемых. Наиболее активные контакты в сфере финансовых услуг сейчас налаживаются с Египтом, Нигерией, Ганой, Мали, Эфиопией, Республикой Конго и Угандой.
По словам Цециновского, РЭЦ постоянно обновляет информацию о тарифных и нетарифных барьерах, сертификации и других важных аспектах ведения бизнеса в африканских странах, предоставляя эти данные на своем сайте и цифровой платформе "Мой экспорт". Это позволяет российским компаниям принимать взвешенные решения и минимизировать риски при выходе на африканский рынок.