https://ria.ru/20241109/afrika-1982828422.html

Россия наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Африкой

Россия наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Африкой - РИА Новости, 09.11.2024

Россия наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Африкой

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) активно развивает сотрудничество со странами Африки, рассматривая этот регион как один из приоритетных для... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:45

2024-11-09T14:45

2024-11-09T14:45

экономика

россия

африка

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) активно развивает сотрудничество со странами Африки, рассматривая этот регион как один из приоритетных для расширения торгово-экономических связей, сообщает центр."За первое полугодие этого года товарооборот между Россией и африканскими странами вырос на 22,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о динамичном развитии двусторонних отношений, заявил 9 ноября директор по международному сотрудничеству и развитию РЭЦ Антон Цециновский на сессии "Тенденции и перспективы торгово-экономического сотрудничества" в рамках Первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, прошедшей в университете "Сириус", - говорится в сообщении.Годовой товарооборот между Россией и Африкой превышает 20 миллиардов долларов, причем львиная доля (86%) приходится на российский экспорт. Это подтверждает заинтересованность российских компаний в укреплении сотрудничества со сторонами африканского континента, однако, по словам Антона Цециновского, на пути к полноценному раскрытию имеющего потенциала торговли существуют определенные препятствия."Опыт показывает, что одной из главных проблем является недостаток знаний о специфике работы на африканском континенте. Многие компании, руководствуясь неверными стереотипами, сталкиваются с финансовыми и другими потерями, что порождает негативное отношение к сотрудничеству с африканскими партнерами в целом. Конечно требуется отладка и логистической связанности, обеспечения проведения взаиморасчетов", - пояснил Цециновский.Он уточнил, что РЭЦ, учитывая специфику африканского рынка, активно работает над преодолением этих барьеров.В связи с этим РЭЦ уделяет большое внимание информированию российских предпринимателей о реальном положении дел на африканском рынке, предоставляя актуальную информацию о законодательстве, бизнес-практиках и культурных особенностях. Активная работа ведется также со стороны ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНКа, входящих в Группу РЭЦ, которые предлагают финансовые инструменты, адаптированные к специфике африканского рынка.Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества Антон Цециновский выделил строительство трубопроводов, поставку сельскохозяйственной техники, грузовых и легковых автомобилей, энергетические проекты и освоение месторождений полезных ископаемых. Наиболее активные контакты в сфере финансовых услуг сейчас налаживаются с Египтом, Нигерией, Ганой, Мали, Эфиопией, Республикой Конго и Угандой.По словам Цециновского, РЭЦ постоянно обновляет информацию о тарифных и нетарифных барьерах, сертификации и других важных аспектах ведения бизнеса в африканских странах, предоставляя эти данные на своем сайте и цифровой платформе "Мой экспорт". Это позволяет российским компаниям принимать взвешенные решения и минимизировать риски при выходе на африканский рынок.

россия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, африка, российский экспортный центр (рэц)