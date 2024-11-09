Рейтинг@Mail.ru
Российский МИД обвинил Киев в открытой поддержке террористов в Африке - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 09.11.2024 (обновлено: 11:49 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/afrika-1982805802.html
Российский МИД обвинил Киев в открытой поддержке террористов в Африке
Российский МИД обвинил Киев в открытой поддержке террористов в Африке - РИА Новости, 09.11.2024
Российский МИД обвинил Киев в открытой поддержке террористов в Африке
Киевский режим открыто спонсирует укрепление влияния террористических группировок в Африке, заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T10:55
2024-11-09T11:49
африка
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_5c59d19634ab621c5eeaef104350a7de.jpg
СИРИУС, 9 ноя — РИА Новости. Киевский режим открыто спонсирует укрепление влияния террористических группировок в Африке, заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Георгий Михно на первой министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка"."Исходим из того, что подобная практика преступного сотрудничества с международным террористическим конфронтационалом абсолютно неприемлема, и продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами", — сказал он.Дипломат отметил, что Россия поддерживает Африку в борьбе с терроризмом, но для налаживания эффективного сотрудничества важно избегать политизации и двойных стандартов. При этом Запад продолжает проявлять свои неоколониальные амбиции в отношении Африки, добавил Михно.Он также призвал уделять внимание подготовке сотрудников правоохранительных и судебных органов и заверил, что Россия продолжит помогать Африке в этом вопросе.В августе три африканских страны — Мали, Нигер и Буркина-Фасо — обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за ее поддержки терроризма в Африке, в особенности в регионе Сахель. По сведениям французской газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину обучаться, в том числе и применению дронов. Кроме того, Киев поддерживал вооруженные нападения боевиков на армию Мали, власти которой выступают за сотрудничество с Россией. Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной. Как отметила тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть второй фронт в Африке, потворствуя террористическим группировкам. По ее словам, это не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам.
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977345328.html
https://ria.ru/20240806/mali-1964377099.html
африка
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_cd436e620b473a9cc28692a8868fe14e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Африка, Россия, Украина, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Российский МИД обвинил Киев в открытой поддержке террористов в Африке

МИД России обвинил Киев в поддержке террористических группировок в Африке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 9 ноя — РИА Новости. Киевский режим открыто спонсирует укрепление влияния террористических группировок в Африке, заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Георгий Михно на первой министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка".
«
"Исходим из того, что подобная практика преступного сотрудничества с международным террористическим конфронтационалом абсолютно неприемлема, и продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами", — сказал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Monde раскрыла подробности работы Украины с террористами из Мали
10 октября, 10:45
Дипломат отметил, что Россия поддерживает Африку в борьбе с терроризмом, но для налаживания эффективного сотрудничества важно избегать политизации и двойных стандартов. При этом Запад продолжает проявлять свои неоколониальные амбиции в отношении Африки, добавил Михно.
Он также призвал уделять внимание подготовке сотрудников правоохранительных и судебных органов и заверил, что Россия продолжит помогать Африке в этом вопросе.
В августе три африканских страны — Мали, Нигер и Буркина-Фасо — обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за ее поддержки терроризма в Африке, в особенности в регионе Сахель. По сведениям французской газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину обучаться, в том числе и применению дронов. Кроме того, Киев поддерживал вооруженные нападения боевиков на армию Мали, власти которой выступают за сотрудничество с Россией. Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной.
Как отметила тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть второй фронт в Африке, потворствуя террористическим группировкам. По ее словам, это не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам.
Город Бамако - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Мали обвинили Украину в дестабилизации ситуации в стране и регионе
6 августа, 12:42
 
АфрикаРоссияУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала