https://ria.ru/20241109/afrika-1982805802.html

Российский МИД обвинил Киев в открытой поддержке террористов в Африке

Российский МИД обвинил Киев в открытой поддержке террористов в Африке - РИА Новости, 09.11.2024

Российский МИД обвинил Киев в открытой поддержке террористов в Африке

Киевский режим открыто спонсирует укрепление влияния террористических группировок в Африке, заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T10:55

2024-11-09T10:55

2024-11-09T11:49

африка

россия

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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СИРИУС, 9 ноя — РИА Новости. Киевский режим открыто спонсирует укрепление влияния террористических группировок в Африке, заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Георгий Михно на первой министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка"."Исходим из того, что подобная практика преступного сотрудничества с международным террористическим конфронтационалом абсолютно неприемлема, и продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами", — сказал он.Дипломат отметил, что Россия поддерживает Африку в борьбе с терроризмом, но для налаживания эффективного сотрудничества важно избегать политизации и двойных стандартов. При этом Запад продолжает проявлять свои неоколониальные амбиции в отношении Африки, добавил Михно.Он также призвал уделять внимание подготовке сотрудников правоохранительных и судебных органов и заверил, что Россия продолжит помогать Африке в этом вопросе.В августе три африканских страны — Мали, Нигер и Буркина-Фасо — обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за ее поддержки терроризма в Африке, в особенности в регионе Сахель. По сведениям французской газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину обучаться, в том числе и применению дронов. Кроме того, Киев поддерживал вооруженные нападения боевиков на армию Мали, власти которой выступают за сотрудничество с Россией. Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной. Как отметила тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть второй фронт в Африке, потворствуя террористическим группировкам. По ее словам, это не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам.

https://ria.ru/20241010/ukraina-1977345328.html

https://ria.ru/20240806/mali-1964377099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

африка, россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)