Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли возможный состав будущей администрации Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/administratsiya-1982870175.html
СМИ раскрыли возможный состав будущей администрации Трампа
СМИ раскрыли возможный состав будущей администрации Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
СМИ раскрыли возможный состав будущей администрации Трампа
В состав будущей администрации США под руководством выигравшего президентские выборы Дональда Трампа могут войти лица, которые ранее уже работали с... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:25
2024-11-09T21:25
в мире
сша
теннесси
япония
дональд трамп
майк помпео
роберт кеннеди
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982157850_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_bb4f3f087cc12027cfd6827199e6b08e.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. В состав будущей администрации США под руководством выигравшего президентские выборы Дональда Трампа могут войти лица, которые ранее уже работали с республиканцем в рамках его первого срока, а также новые персоны, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники. Согласно собеседникам издания, близким к процессу отбора кандидатов, новым министром обороны США может стать бывший госсекретарь при Трампе Майк Помпео. "У Помпео уже есть большой опыт работы в администрации Трампа и общения с самим Трампом. Он был и госсекретарем, и директором ЦРУ в первой администрации", - отмечает телеканал. Пост главы государственного департамента, в свою очередь, может уйти сенатору-республиканцу от штата Теннесси Биллу Хагерти, который рассматривается на эту должность наряду с рядом других кандидатов. Хагерти при Трампе работал послом США в Японии с 2017 по 2019 годы, а позднее оставил дипмиссию с целью бороться за место в сенате США. Среди претендентов на пост главы американского минфина звучат имена бывшего торгового представителя США при администрации Трампа Роберта Лайтхайцера, а также основателя хэдж-фонда в штате Коннектикут Скотта Бессента. "Он ведет полномасштабную кампанию за этот пост, согласно источнику, глубоко вовлеченному в планирование передачи власти", - отмечает телеканал, говоря о Бессенте. Кресло главы минторга США при Трампе может занять Линда МакМахон, которая при первой администрации Трампа отвечала за развитие малого бизнеса, а в период нынешней избирательной кампании являлась сопредседателем политического комитета America First Policy Action. "Это ее (кресло - ред.), если она захочет", - цитирует CBS News шансы МакМахон возглавить минторг. На пост главы ЦРУ США по данным источников претендует бывший директор национальной разведки при администрации Трампа Джон Рэтклифф. Ранее газета Washington Post называла его одним из кандидатов на пост главы минюста наряду с сенаторами Эриком Шмиттом и Майком Ли. Министерство здравоохранения США может отойти Роберту Кеннеди-младшему, который поддержал Трампа после ухода из президентской гонки и на протяжении всей оставшейся кампании до выборов активы выступал за избранного главу государства. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/ulovka-1982342049.html
https://ria.ru/20241109/tramp-1982840342.html
https://ria.ru/20241109/finlyandiya-1982826292.html
сша
теннесси
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982157850_175:0:2874:2024_1920x0_80_0_0_feed46f32571ec319f4e0061c49eeeba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, теннесси, япония, дональд трамп, майк помпео, роберт кеннеди, центральное разведывательное управление (цру), nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Теннесси, Япония, Дональд Трамп, Майк Помпео, Роберт Кеннеди, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), NBC, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли возможный состав будущей администрации Трампа

CBS News: в состав администрации Трампа могут войти и старые, и новые персоны

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. В состав будущей администрации США под руководством выигравшего президентские выборы Дональда Трампа могут войти лица, которые ранее уже работали с республиканцем в рамках его первого срока, а также новые персоны, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Согласно собеседникам издания, близким к процессу отбора кандидатов, новым министром обороны США может стать бывший госсекретарь при Трампе Майк Помпео.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Раскрыта уловка Трампа, чтобы не оказаться после победы в тюрьме
7 ноября, 06:25
"У Помпео уже есть большой опыт работы в администрации Трампа и общения с самим Трампом. Он был и госсекретарем, и директором ЦРУ в первой администрации", - отмечает телеканал.
Пост главы государственного департамента, в свою очередь, может уйти сенатору-республиканцу от штата Теннесси Биллу Хагерти, который рассматривается на эту должность наряду с рядом других кандидатов. Хагерти при Трампе работал послом США в Японии с 2017 по 2019 годы, а позднее оставил дипмиссию с целью бороться за место в сенате США.
Среди претендентов на пост главы американского минфина звучат имена бывшего торгового представителя США при администрации Трампа Роберта Лайтхайцера, а также основателя хэдж-фонда в штате Коннектикут Скотта Бессента.
"Он ведет полномасштабную кампанию за этот пост, согласно источнику, глубоко вовлеченному в планирование передачи власти", - отмечает телеканал, говоря о Бессенте.
Кресло главы минторга США при Трампе может занять Линда МакМахон, которая при первой администрации Трампа отвечала за развитие малого бизнеса, а в период нынешней избирательной кампании являлась сопредседателем политического комитета America First Policy Action. "Это ее (кресло - ред.), если она захочет", - цитирует CBS News шансы МакМахон возглавить минторг.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Экс-советник Трампа объяснил, что ждет Украину после его победы
Вчера, 16:50
На пост главы ЦРУ США по данным источников претендует бывший директор национальной разведки при администрации Трампа Джон Рэтклифф. Ранее газета Washington Post называла его одним из кандидатов на пост главы минюста наряду с сенаторами Эриком Шмиттом и Майком Ли.
Министерство здравоохранения США может отойти Роберту Кеннеди-младшему, который поддержал Трампа после ухода из президентской гонки и на протяжении всей оставшейся кампании до выборов активы выступал за избранного главу государства.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Президент Финляндии рассказал, к чему надо готовиться после победы Трампа
Вчера, 14:30
 
В миреСШАТеннессиЯпонияДональд ТрампМайк ПомпеоРоберт КеннедиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)NBCВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала