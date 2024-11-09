https://ria.ru/20241109/administratsiya-1982870175.html

СМИ раскрыли возможный состав будущей администрации Трампа

СМИ раскрыли возможный состав будущей администрации Трампа - РИА Новости, 09.11.2024

СМИ раскрыли возможный состав будущей администрации Трампа

В состав будущей администрации США под руководством выигравшего президентские выборы Дональда Трампа могут войти лица, которые ранее уже работали с... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T21:25

2024-11-09T21:25

2024-11-09T21:25

в мире

сша

теннесси

япония

дональд трамп

майк помпео

роберт кеннеди

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. В состав будущей администрации США под руководством выигравшего президентские выборы Дональда Трампа могут войти лица, которые ранее уже работали с республиканцем в рамках его первого срока, а также новые персоны, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники. Согласно собеседникам издания, близким к процессу отбора кандидатов, новым министром обороны США может стать бывший госсекретарь при Трампе Майк Помпео. "У Помпео уже есть большой опыт работы в администрации Трампа и общения с самим Трампом. Он был и госсекретарем, и директором ЦРУ в первой администрации", - отмечает телеканал. Пост главы государственного департамента, в свою очередь, может уйти сенатору-республиканцу от штата Теннесси Биллу Хагерти, который рассматривается на эту должность наряду с рядом других кандидатов. Хагерти при Трампе работал послом США в Японии с 2017 по 2019 годы, а позднее оставил дипмиссию с целью бороться за место в сенате США. Среди претендентов на пост главы американского минфина звучат имена бывшего торгового представителя США при администрации Трампа Роберта Лайтхайцера, а также основателя хэдж-фонда в штате Коннектикут Скотта Бессента. "Он ведет полномасштабную кампанию за этот пост, согласно источнику, глубоко вовлеченному в планирование передачи власти", - отмечает телеканал, говоря о Бессенте. Кресло главы минторга США при Трампе может занять Линда МакМахон, которая при первой администрации Трампа отвечала за развитие малого бизнеса, а в период нынешней избирательной кампании являлась сопредседателем политического комитета America First Policy Action. "Это ее (кресло - ред.), если она захочет", - цитирует CBS News шансы МакМахон возглавить минторг. На пост главы ЦРУ США по данным источников претендует бывший директор национальной разведки при администрации Трампа Джон Рэтклифф. Ранее газета Washington Post называла его одним из кандидатов на пост главы минюста наряду с сенаторами Эриком Шмиттом и Майком Ли. Министерство здравоохранения США может отойти Роберту Кеннеди-младшему, который поддержал Трампа после ухода из президентской гонки и на протяжении всей оставшейся кампании до выборов активы выступал за избранного главу государства. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/ulovka-1982342049.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982840342.html

https://ria.ru/20241109/finlyandiya-1982826292.html

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теннесси

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в мире, сша, теннесси, япония, дональд трамп, майк помпео, роберт кеннеди, центральное разведывательное управление (цру), nbc, выборы президента сша — 2024