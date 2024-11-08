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"Тебе конец". В Германии выступили с угрозой в адрес Зеленского - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982558727.html
"Тебе конец". В Германии выступили с угрозой в адрес Зеленского
"Тебе конец". В Германии выступили с угрозой в адрес Зеленского - РИА Новости, 08.11.2024
"Тебе конец". В Германии выступили с угрозой в адрес Зеленского
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил в социальной сети X о возможном освобождение Европы от... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:00
2024-11-08T01:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
германия
украина
франция
великобритания
дональд трамп
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил в социальной сети X о возможном освобождение Европы от сторонников поддержки Украины на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США."Европа будет освобождена следующей (после победы Трампа США. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Тебе конец, Владимир Зеленский", — написал он.По мнению предпринимателя, с большими проблемами столкнутся не только глава киевского режима, но и его союзники: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олафф Шольц и премьер-министру Великобритании Кир Стармер."Вы ужасны. Исчезните", — потребовал бизнесмен.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство "Ассошиэйтед Пресс", телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что статья носит абстрактный характер. Позднее российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил готовность к контактам с Трампом и отметил, что стремление американца способствовать разрешению украинского кризиса заслуживает, как минимум, внимания.
https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982313973.html
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в мире, сша, германия, украина, франция, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Украина, Франция, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Выборы президента США — 2024
"Тебе конец". В Германии выступили с угрозой в адрес Зеленского

Основатель Megaupload Дотком предрек конец Зеленскому и его союзникам в Европе

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил в социальной сети X о возможном освобождение Европы от сторонников поддержки Украины на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
"Европа будет освобождена следующей (после победы Трампа США. — Прим. ред.). <...> Тебе конец, Владимир Зеленский", — написал он.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
6 ноября, 16:26
По мнению предпринимателя, с большими проблемами столкнутся не только глава киевского режима, но и его союзники: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олафф Шольц и премьер-министру Великобритании Кир Стармер.
"Вы ужасны. Исчезните", — потребовал бизнесмен.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство "Ассошиэйтед Пресс", телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Погрузилась в уныние": на Западе раскрыли реакцию Украины на победу Трампа
6 ноября, 21:29
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что статья носит абстрактный характер.
Позднее российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил готовность к контактам с Трампом и отметил, что стремление американца способствовать разрешению украинского кризиса заслуживает, как минимум, внимания.
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Это все изменит". Первое решение Трампа коснется России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГерманияУкраинаФранцияВеликобританияДональд ТрампВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияВыборы президента США — 2024
 
 
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