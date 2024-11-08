https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982558727.html

"Тебе конец". В Германии выступили с угрозой в адрес Зеленского

"Тебе конец". В Германии выступили с угрозой в адрес Зеленского - РИА Новости, 08.11.2024

"Тебе конец". В Германии выступили с угрозой в адрес Зеленского

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил в социальной сети X о возможном освобождение Европы от... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T01:00

2024-11-08T01:00

2024-11-08T01:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

германия

украина

франция

великобритания

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670716_0:439:2048:1591_1920x0_80_0_0_13d6d5dadda4e39530db83d0d131a6e7.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил в социальной сети X о возможном освобождение Европы от сторонников поддержки Украины на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США."Европа будет освобождена следующей (после победы Трампа США. — Прим. ред.). <...> Тебе конец, Владимир Зеленский", — написал он.По мнению предпринимателя, с большими проблемами столкнутся не только глава киевского режима, но и его союзники: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олафф Шольц и премьер-министру Великобритании Кир Стармер."Вы ужасны. Исчезните", — потребовал бизнесмен.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство "Ассошиэйтед Пресс", телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что статья носит абстрактный характер. Позднее российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил готовность к контактам с Трампом и отметил, что стремление американца способствовать разрешению украинского кризиса заслуживает, как минимум, внимания.

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982313973.html

https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html

сша

германия

украина

франция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, германия, украина, франция, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, выборы президента сша — 2024