https://ria.ru/20241108/vrachi-1982562656.html

В Подмосковье дали старт VIII Съезду терапевтов и врачей региона

В Подмосковье дали старт VIII Съезду терапевтов и врачей региона - РИА Новости, 08.11.2024

В Подмосковье дали старт VIII Съезду терапевтов и врачей региона

Восьмой Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области "Достижения медицинской науки - в практику" начал работу 7 ноября. На съезде... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T01:42

2024-11-08T01:42

2024-11-08T09:06

общество

врачи

московская область (подмосковье)

новости подмосковья

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Восьмой Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области "Достижения медицинской науки - в практику" начал работу 7 ноября. На съезде проходят обсуждения в рамках 18 секций, посвященных кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, гематологии и неврологии, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "Съезд терапевтов — это традиционное мероприятие, собирающее огромное количество медиков со всего Подмосковья, чтобы обменяться опытом. Мы выносим на обсуждение крайне важные темы, методики, которые помогают уменьшить смертность населения, продлить пациенту жизнь. На съезде 18 секций, посвященных кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, ревматологии, гематологии, неврологии, а также, например, диагностике туберкулеза. Обсуждаем юридические вопросы, интересующие наших докторов, психологические", — сказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ имени Владимирского, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина. По данным пресс-службы, в съезде принимают участие врачи-терапевты, кардиологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи общей практики, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, ординаторы и студенты медицинских вузов, а также доктора, практикующие в Австрии, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Италии, Испании, Казахстане, Китае, Турции, Узбекистане и Чехии. Отдельный блок форума посвящен достижениям в эндокринологии. Участники обсуждали реализацию в Московской области федеральной программы "Борьба с сахарным диабетом", новые подходы и методы его лечения, в частности возможности инкретин-направленной и комбинированной терапии, особенности лечения пожилых пациентов, а также эффективность применения различных препаратов, рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241026/vrach-1980204212.html

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общество, врачи, московская область (подмосковье)