Фон дер Ляйен и Мишель уклонились от вопроса о поддержке Киева
Глава ЕК фон дер Ляйен ушла от прямого ответа на вопрос о поддержке Киева
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президент Евросовета Шарль Мишель ушли от прямого ответа на вопрос журналистов о том, сможет ли и будет ли ЕС продолжать поддержку Киева в случае прекращения помощи со стороны США.
"Вы знаете, что у нас есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Кроме того, партнеры по "большой семерке" согласовали кредит Украине еще на 50 миллиардов долларов США. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год… Кроме того, мне кажется, что в США должны понимать, что Россия угрожает не только европейской безопасности, но глобальному порядку, она наращивает сотрудничество с такими странами как Иран, КНДР и Китаем", - заявила фон дер Ляйен на вопрос журналиста, готов ли ЕС и будет ли ЕС продолжать поддержку и компенсировать помощь США в случае ее прекращения.
В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель указал, что "ЕС с самого начала следовал важному принципу: ничего по Украине без украинцев". "Это также важный принцип на будущее. Кроме того, мне кажется, если мы пошлем сигнал России о нашей слабости, то этот сигнал может быть понят и некоторыми другими как возможность нарушать международное право", - заявил он, так и не ответив, собирается ли Брюссель в одиночку продолжать поддержку киевского режима.