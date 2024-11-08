https://ria.ru/20241108/ukraina-1982752204.html

Фон дер Ляйен и Мишель уклонились от вопроса о поддержке Киева

Фон дер Ляйен и Мишель уклонились от вопроса о поддержке Киева - РИА Новости, 08.11.2024

Фон дер Ляйен и Мишель уклонились от вопроса о поддержке Киева

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президент Евросовета Шарль Мишель ушли от прямого ответа на вопрос журналистов о том, сможет ли и будет ли ЕС... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:17

2024-11-08T19:17

2024-11-08T19:17

в мире

сша

украина

россия

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_0:147:3077:1878_1920x0_80_0_0_4e5890c0087e0866b14d253a16f4ab92.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президент Евросовета Шарль Мишель ушли от прямого ответа на вопрос журналистов о том, сможет ли и будет ли ЕС продолжать поддержку Киева в случае прекращения помощи со стороны США. "Вы знаете, что у нас есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Кроме того, партнеры по "большой семерке" согласовали кредит Украине еще на 50 миллиардов долларов США. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год… Кроме того, мне кажется, что в США должны понимать, что Россия угрожает не только европейской безопасности, но глобальному порядку, она наращивает сотрудничество с такими странами как Иран, КНДР и Китаем", - заявила фон дер Ляйен на вопрос журналиста, готов ли ЕС и будет ли ЕС продолжать поддержку и компенсировать помощь США в случае ее прекращения. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель указал, что "ЕС с самого начала следовал важному принципу: ничего по Украине без украинцев". "Это также важный принцип на будущее. Кроме того, мне кажется, если мы пошлем сигнал России о нашей слабости, то этот сигнал может быть понят и некоторыми другими как возможность нарушать международное право", - заявил он, так и не ответив, собирается ли Брюссель в одиночку продолжать поддержку киевского режима.

https://ria.ru/20241108/evropa-1982605095.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, выборы президента сша — 2024