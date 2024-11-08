Киев изучает предложенные в США варианты завершения конфликта, пишут СМИ
Economist: Киев работает над формулировками завершения конфликта
© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские чиновники прорабатывают две озвученные формулировки возможного завершения конфликта на Украине, пишет Economist.
"Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал закончить конфликт в течение 24 часов. Никто не знает, в чем, собственно, заключается его мирный план. На данный момент украинские официальные лица опираются на две публичные формулировки", — говорится в материале.
Отмечается, что первая, предложенная кандидатом на пост вице-президента США Джей-Ди Вэнсом, предусматривает замораживание конфликта на нынешних линиях и принуждение Украины к нейтралитету — без каких-либо очевидных гарантий безопасности.
Второй план, который очень нравится Украине, был изложен бывшим госсекретарем Трампа Майком Помпео. В этом плане основное внимание уделяется усилению военной и финансовой поддержки Киева в качестве сдерживающего фактора для Москвы, при этом сохраняется перспектива вступления в НАТО.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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