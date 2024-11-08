https://ria.ru/20241108/tramp-1982738357.html

ЕС намерен построить хорошие отношения с офисом Трампа, заявила глава ЕК

ЕС намерен построить хорошие отношения с офисом Трампа, заявила глава ЕК - РИА Новости, 08.11.2024

ЕС намерен построить хорошие отношения с офисом Трампа, заявила глава ЕК

Евросоюз с самого начала хочет строить хорошие отношения с администрацией будущего президента США Дональда Трампа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:00

2024-11-08T18:00

2024-11-08T18:09

в мире

евросоюз

еврокомиссия

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

евросовет

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Евросоюз с самого начала хочет строить хорошие отношения с администрацией будущего президента США Дональда Трампа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы обсудили отношения с США. США - наш крупнейший торгово-экономический партнер… Важно с самого начала работы новой администрации Трампа наладить хорошие отношения. Мы будем и дальше продвигать позитивную трансатлантическую повестку", - сказала она.По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, основными направлениями сотрудничества могут стать торговля и безопасность.

https://ria.ru/20241108/shmidt-1982568735.html

сша

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросовет