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ЕС намерен построить хорошие отношения с офисом Трампа, заявила глава ЕК - РИА Новости, 08.11.2024
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18:00 08.11.2024 (обновлено: 18:09 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/tramp-1982738357.html
ЕС намерен построить хорошие отношения с офисом Трампа, заявила глава ЕК
ЕС намерен построить хорошие отношения с офисом Трампа, заявила глава ЕК - РИА Новости, 08.11.2024
ЕС намерен построить хорошие отношения с офисом Трампа, заявила глава ЕК
Евросоюз с самого начала хочет строить хорошие отношения с администрацией будущего президента США Дональда Трампа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:00
2024-11-08T18:09
в мире
евросоюз
еврокомиссия
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
евросовет
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Евросоюз с самого начала хочет строить хорошие отношения с администрацией будущего президента США Дональда Трампа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы обсудили отношения с США. США - наш крупнейший торгово-экономический партнер… Важно с самого начала работы новой администрации Трампа наладить хорошие отношения. Мы будем и дальше продвигать позитивную трансатлантическую повестку", - сказала она.По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, основными направлениями сотрудничества могут стать торговля и безопасность.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросовет
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Евросовет
ЕС намерен построить хорошие отношения с офисом Трампа, заявила глава ЕК

Глава ЕК Фон дер Ляйен: ЕС намерен построить хорошие отношения с офисом Трампа

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Евросоюз с самого начала хочет строить хорошие отношения с администрацией будущего президента США Дональда Трампа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы обсудили отношения с США. США - наш крупнейший торгово-экономический партнер… Важно с самого начала работы новой администрации Трампа наладить хорошие отношения. Мы будем и дальше продвигать позитивную трансатлантическую повестку", - сказала она.
По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, основными направлениями сотрудничества могут стать торговля и безопасность.
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Немецкий депутат: приход Трампа к власти сулит проблемы для Европы
Вчера, 04:06
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссияСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельЕвросовет
 
 
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