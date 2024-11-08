В Раде попросили Трампа помочь с прекращением диктатуры на Украине
Депутат Рады попросил Трампа помочь с прекращением диктатуры на Украине
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат Рады Евгений Шевченко написал письмо победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, в котором попросил его помочь в "прекращении диктатуры и беззакония" на Украине.
"Написал письмо Дональду Трампу и (кандидату в вице-президенты США Джей-Ди) Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", - написал Шевченко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в ближайшее время внесет в Раду законопроект, направленный на прекращение политических преследований депутатов. Шевченко подчеркнул, что власти должны "оставить в покое" простых граждан Украины и общественных деятелей, преследуемых "только за их убеждения". "Александр Дубинский, Нестор Шуфрич. Артем Дмитрук - все должны вернуться в зал парламента", - подчеркнул Шевченко.
Дубинский и Шуфрич находятся в украинских СИЗО по обвинению в госизмене, Дмитрук, который активно освещает притеснения канонической Украинской православной церкви, объявлен украинскими властями в международный розыск. Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме, напомнил, что на Украине сотни, если не тысячи политзаключенных.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.