https://ria.ru/20241108/tramp-1982572973.html

Талибы надеются, что США исключат их из списка террористов

Талибы надеются, что США исключат их из списка террористов - РИА Новости, 08.11.2024

Талибы надеются, что США исключат их из списка террористов

Талибы (движение "Талибан"*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывают, что США во второе президентство Дональда Трампа... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T05:26

2024-11-08T05:26

2024-11-08T05:26

в мире

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афганистан

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дональд трамп

сухейль шахин

юрий ушаков

талибан

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ДОХА, 8 ноя – РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывают, что США во второе президентство Дональда Трампа исключат их из списка террористических организаций, сказал РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин. "Разумеется, сейчас, когда война окончена, и мы в новой фазе, нет смысла держать наших членов в этом списке", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что именно в первый срок Трампа США и талибы достигли договоренностей, которые остановили конфликт между ними и позволили завершить 20-летнее американское присутствие в Афганистане. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что талибы будут скоро исключены из списка террористических организаций в РФ, работа в этом направлении, по его словам, ведется. "Талибан"* с конца лета 2021 года находится у власти в Афганистане, откуда к тому времени ушли американские войска. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240527/taliby-1948733007.html

https://ria.ru/20240527/taliby-1948758221.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, россия, дональд трамп, сухейль шахин, юрий ушаков, талибан, оон, nbc