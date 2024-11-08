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Талибы надеются, что США исключат их из списка террористов - РИА Новости, 08.11.2024
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05:26 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/tramp-1982572973.html
Талибы надеются, что США исключат их из списка террористов
Талибы надеются, что США исключат их из списка террористов - РИА Новости, 08.11.2024
Талибы надеются, что США исключат их из списка террористов
Талибы (движение "Талибан"*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывают, что США во второе президентство Дональда Трампа... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T05:26
2024-11-08T05:26
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ДОХА, 8 ноя – РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывают, что США во второе президентство Дональда Трампа исключат их из списка террористических организаций, сказал РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин. "Разумеется, сейчас, когда война окончена, и мы в новой фазе, нет смысла держать наших членов в этом списке", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что именно в первый срок Трампа США и талибы достигли договоренностей, которые остановили конфликт между ними и позволили завершить 20-летнее американское присутствие в Афганистане. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что талибы будут скоро исключены из списка террористических организаций в РФ, работа в этом направлении, по его словам, ведется. "Талибан"* с конца лета 2021 года находится у власти в Афганистане, откуда к тому времени ушли американские войска. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240527/taliby-1948733007.html
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в мире, сша, афганистан, россия, дональд трамп, сухейль шахин, юрий ушаков, талибан, оон, nbc
В мире, США, Афганистан, Россия, Дональд Трамп, Сухейль Шахин, Юрий Ушаков, Талибан, ООН, NBC
Талибы надеются, что США исключат их из списка террористов

Талибы рассчитывают, что США при Трампе исключат их из списка террористов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредставители делегации политического офиса движения "Талибан"* на пресс-конференции в Москве
Представители делегации политического офиса движения Талибан* на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Представители делегации политического офиса движения "Талибан"* на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
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ДОХА, 8 ноя – РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывают, что США во второе президентство Дональда Трампа исключат их из списка террористических организаций, сказал РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин.
"Разумеется, сейчас, когда война окончена, и мы в новой фазе, нет смысла держать наших членов в этом списке", - сказал собеседник агентства.
Представитель делегации политического офиса движения Талибан* Мохаммад Сухейль Шахин - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Талибы приветствуют намерение России исключить их из списка террористов
27 мая, 18:08
Он отметил, что именно в первый срок Трампа США и талибы достигли договоренностей, которые остановили конфликт между ними и позволили завершить 20-летнее американское присутствие в Афганистане.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что талибы будут скоро исключены из списка террористических организаций в РФ, работа в этом направлении, по его словам, ведется. "Талибан"* с конца лета 2021 года находится у власти в Афганистане, откуда к тому времени ушли американские войска.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Боец Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Эксперт прокомментировал идею исключить "Талибан*" из списка террористов
27 мая, 19:56
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреСШААфганистанРоссияДональд ТрампСухейль ШахинЮрий УшаковТалибанООНNBC
 
 
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