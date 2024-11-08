Талибы надеются, что США исключат их из списка террористов
Талибы рассчитывают, что США при Трампе исключат их из списка террористов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредставители делегации политического офиса движения "Талибан"* на пресс-конференции в Москве
Представители делегации политического офиса движения "Талибан"* на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
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ДОХА, 8 ноя – РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывают, что США во второе президентство Дональда Трампа исключат их из списка террористических организаций, сказал РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин.
"Разумеется, сейчас, когда война окончена, и мы в новой фазе, нет смысла держать наших членов в этом списке", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что именно в первый срок Трампа США и талибы достигли договоренностей, которые остановили конфликт между ними и позволили завершить 20-летнее американское присутствие в Афганистане.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что талибы будут скоро исключены из списка террористических организаций в РФ, работа в этом направлении, по его словам, ведется. "Талибан"* с конца лета 2021 года находится у власти в Афганистане, откуда к тому времени ушли американские войска.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность