https://ria.ru/20241108/svo-1982752993.html

Ленобласть подготовила сертификаты для жен и детей участников СВО

Ленобласть подготовила сертификаты для жен и детей участников СВО - РИА Новости, 08.11.2024

Ленобласть подготовила сертификаты для жен и детей участников СВО

Ленинградская область подготовила подарочные сертификаты номиналом 1,5 тысячи рублей для матерей, жен и детей участников специальной военной операции (СВО), их... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:23

2024-11-08T19:23

2024-11-08T19:23

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Ленинградская область подготовила подарочные сертификаты номиналом 1,5 тысячи рублей для матерей, жен и детей участников специальной военной операции (СВО), их примут в 90 различных магазинах, а также на маркетплейсах, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Это подарочный сертификат от Ленобласти ко дню рождения для жен и детей наших бойцов, находящихся на СВО. Сертификат примут в 90 магазинах: от маркетплейса до продуктовых, книжных и косметических магазинов. А можно приобрести билеты в кино или театр", - написал Дрозденко в Telegram-канале. Он также поблагодарил всех добровольцев за личную доставку подарков тем, кому сейчас особенно нужна поддержка. Отмечается, что получить этот сертификат смогут жены и дети участников СВО к различным праздникам и памятным датам. Среди точек, где можно получить подарок, - магазины бытовой техники, косметических средств, оптика, одежда, онлайн-образование, ювелирные украшения, путешествия, спорт, игры, галантерея и различные подписки на онлайн-сервисы. Всего, по данным пресс-службы правительства Ленинградской области, с 2023 года по третий квартал 2024 года включительно в регионе выдано 15 810 универсальных подарочных сертификатов для жен, матерей и детей участников СВО.

https://ria.ru/20241108/lenoblast-1982709250.html

https://ria.ru/20241106/pitanie-1982283798.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко