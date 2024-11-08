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Фон дер Ляйен хочет обсудить с Трампом увеличение закупок СПГ из США
Фон дер Ляйен хочет обсудить с Трампом увеличение закупок СПГ из США - РИА Новости, 08.11.2024
Фон дер Ляйен хочет обсудить с Трампом увеличение закупок СПГ из США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:32
2024-11-08T18:32
2024-11-08T18:32
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. "Одна из тем, которую уже затронули вчера, но пока не обсуждали подробно, это тема СПГ. Мы по-прежнему закупаем СПГ из России, почему бы не заменить его СПГ из США", - сказала она, отвечая на вопрос, как можно наладить торговое сотрудничество ЕС с Трампом. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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экономика, россия, сша, москва, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, выборы президента сша — 2024
Экономика, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Выборы президента США — 2024
Фон дер Ляйен хочет обсудить с Трампом увеличение закупок СПГ из США
Глава ЕК фон дер Ляйен хочет обсудить с Трампом увеличение закупок СПГ из США