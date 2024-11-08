https://ria.ru/20241108/spg-1982770784.html

Эксперт оценил шансы Европы заменить российский СПГ на американский

Эксперт оценил шансы Европы заменить российский СПГ на американский - РИА Новости, 08.11.2024

Эксперт оценил шансы Европы заменить российский СПГ на американский

Европейские страны в ближайшие полтора-два года не смогут заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) на американский, поскольку на рынке не будет... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:30

2024-11-08T22:30

2024-11-08T22:31

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Европейские страны в ближайшие полтора-два года не смогут заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) на американский, поскольку на рынке не будет достаточных дополнительных объемов, рассказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что хочет обсудить с победившим на выборах президента в США Дональдом Трампом увеличение закупок американского СПГ, чтобы заменить им поставки из РФ. Она также добавила, что газ из США обходится дешевле, а его поставки приводят к снижению цен на энергетику в ЕС. "В ближайшие полтора-два года на рынке не будет достаточных дополнительных объемов, чтобы заменить российский СПГ на европейском рынке", - ответил он на вопрос о том, сможет ли Европа в скором времени заменить российский газ на американский. Эксперт добавил, что сейчас Россия поставляет в Европу около 17-18 миллионов тонн СПГ в год. По словам Кауфмана, российский газ с крупнейшего в стране завода "Ямал СПГ" в основном продается с привязкой к ценам на нефть. И при текущих соотношениях стоимости нефти и газа цены при такой формуле ниже рыночных. При этом, отмечает Кауфман, около 20-25% СПГ с "Ямал СПГ" продается по рыночным ценам. В то время как американский СПГ обычно продается либо с привязкой к Henry Hub (главный газовый хаб в США - ред.), либо по рыночным ценам. При привязке к Henry Hub цены сопоставимы с российскими. "Иначе говоря, соотношение цен между российским и американским СПГ зависит от конкретного контракта", - заключил эксперт. В РФ не раз ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20241024/spg-1979806530.html

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экономика, россия, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, ямал спг, в мире