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В Совфеде оценили перспективы отношений России и США - РИА Новости, 08.11.2024
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15:08 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/sovfed-1982675832.html
В Совфеде оценили перспективы отношений России и США
В Совфеде оценили перспективы отношений России и США - РИА Новости, 08.11.2024
В Совфеде оценили перспективы отношений России и США
С приходом к власти республиканца Дональда Трампа открываются определенные перспективы для отношений России и США, считает первый замглавы международного... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:08
2024-11-08T15:08
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. С приходом к власти республиканца Дональда Трампа открываются определенные перспективы для отношений России и США, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Я думаю, что открываются определенные перспективы для наших отношений. Конечно, мы должны помнить, что Трамп, прежде всего, гражданин Америки, для него интересы США на первом месте", - сказал политик, выступая на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня", в проекте "Украинское досье". При этом Джабаров полагает, что "эти заявления, которые давал Трамп, что он остановит войну на Украине за 24 часа, это все все-таки из разряда предвыборной риторики". "Конечно, за 24 часа он это сделать не сможет, но то, что у него есть такой настрой, завершить войну и завершить все войны, которые проходят в мире, об этом он говорил публично", - отметил законодатель. Что касается российской стороны, президент РФ четко сказал - мы всегда готовы к миру, но четко было сказано и другое, что мы не готовы к перемирию, к чему стремятся западные страны, они пытаются опять нас втянуть в те самые грабли "Минска-1", "Минска-2", подчеркнул Джабаров. "Я думаю, что с учетом нынешних реалий, мы будем по-другому оценивать свои возможности и условия мирных переговоров, но не перемирия", - заключил политик. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982152931.html
https://ria.ru/20241102/tramp-1981596081.html
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в мире, сша, россия, америка, дональд трамп, владимир джабаров, камала харрис, совет федерации рф, nbc
В мире, США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Владимир Джабаров, Камала Харрис, Совет Федерации РФ, NBC
В Совфеде оценили перспективы отношений России и США

Джабаров: с приходом Трампа открываются перспективы для отношений России и США

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. С приходом к власти республиканца Дональда Трампа открываются определенные перспективы для отношений России и США, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Я думаю, что открываются определенные перспективы для наших отношений. Конечно, мы должны помнить, что Трамп, прежде всего, гражданин Америки, для него интересы США на первом месте", - сказал политик, выступая на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня", в проекте "Украинское досье".
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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6 ноября, 11:21
При этом Джабаров полагает, что "эти заявления, которые давал Трамп, что он остановит войну на Украине за 24 часа, это все все-таки из разряда предвыборной риторики". "Конечно, за 24 часа он это сделать не сможет, но то, что у него есть такой настрой, завершить войну и завершить все войны, которые проходят в мире, об этом он говорил публично", - отметил законодатель.
Что касается российской стороны, президент РФ четко сказал - мы всегда готовы к миру, но четко было сказано и другое, что мы не готовы к перемирию, к чему стремятся западные страны, они пытаются опять нас втянуть в те самые грабли "Минска-1", "Минска-2", подчеркнул Джабаров.
"Я думаю, что с учетом нынешних реалий, мы будем по-другому оценивать свои возможности и условия мирных переговоров, но не перемирия", - заключил политик.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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В миреСШАРоссияАмерикаДональд ТрампВладимир ДжабаровКамала ХаррисСовет Федерации РФNBC
 
 
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