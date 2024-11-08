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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла и засыпал им поселок
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла и засыпал им поселок - РИА Новости, 08.11.2024
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла и засыпал им поселок
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил второй за сутки столб пепла, а вулканические частицы от первого выброса уже достигли Усть-Камчатска, сообщает Камчатская... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:45
2024-11-08T00:45
2024-11-08T00:45
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извержение вулкана шивелуч
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил второй за сутки столб пепла, а вулканические частицы от первого выброса уже достигли Усть-Камчатска, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Вулкан Шивелуч на Камчатке утром 8 ноября выбросил пепел на 5 километров над уровнем моря. Вечером 7 ноября эксплозии подняли пепел на 11 километров над уровнем моря. Шлейф пепла от первого выброса протянулся на 300 километров на восток от вулкана и частицы выпали в Усть-Камчатске", — сообщили в группе. Вулкан расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Шивелуч — один из самых активных исполинов полуострова и самый северный действующий.
https://ria.ru/20241019/kamchatka-1978891805.html
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космос - риа наука, шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, вулканы, извержение вулкана шивелуч
Космос - РИА Наука, Шивелуч, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, вулканы, Извержение вулкана Шивелуч
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла и засыпал им поселок
Вулканические частицы от первого выброса Шивелуча достигли Усть-Камчатска