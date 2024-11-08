https://ria.ru/20241108/rossija-1982737593.html

Западные компании мечтают вернуться в Россию, рассказал эксперт

Западные компании мечтают вернуться в Россию, рассказал эксперт - РИА Новости, 08.11.2024

Западные компании мечтают вернуться в Россию, рассказал эксперт

После того, как Всемирный банк объявил Россию четвертой экономикой мира, крупные западные компании мечтают возвратиться в нашу страну, но не всех Москва теперь... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:56

2024-11-08T17:56

2024-11-08T17:56

экономика

россия

германия

всемирный банк

российская академия наук

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - РИА Новости. После того, как Всемирный банк объявил Россию четвертой экономикой мира, крупные западные компании мечтают возвратиться в нашу страну, но не всех Москва теперь готова пустить обратно, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию, следовало из обновленных в конце мая данных Всемирного банка. И в 2022-2023 годах Россия сохранила эту позицию, подсчитало РИА Новости. "Новость Всемирного банка, подтвердившего весной нынешнего года положение России как четвертой экономики мира, взбудоражила западный бизнес. Они увидели, что за эти два года Россия не только никуда не рухнула, а растет, ее экономический потенциал крепнет", - сказал Широв в кулуарах второго Русского экономического форума. По его словам, "большинство крупных западных компаний, как американских, так и европейских, мечтают теперь возвратиться в Россию". "Но теперь Москва будет крепко думать, а нужны ли они здесь, и если да, то какие именно компании требуются", - заметил собеседник агентства. Нужны, считает Широв, прежде всего высокотехнологические компании, которые поставляют оборудование. "А вот тройка автоконцернов из Германии, например, уже явно не получит имевшейся у нее доли российского рынка. Все уже занято китайцами, качество автомобилей которых, как убедились россияне, не хуже", - подчеркнул директор ИНП РАН. Он также добавил, что, кроме желания западных компаний возвратиться в Россию, "нужна, конечно, политическая деэскалация в отношениях России с Западом".

https://ria.ru/20240619/brendy-1953804604.html

https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html

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экономика, россия, германия, всемирный банк, российская академия наук