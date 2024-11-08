Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: 79,4% россиян доверяют Путину, 76,5% одобряют его работу
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Восемь из десяти (79,4%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, большинство (76,5%) одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 79,4% респондентов, недоверие выразили 16,5% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 60,8% россиян, не доверяют - 19,2%.
Одобряют работу президента 76,5%, не одобряют - 14,6% респондентов. Работу председателя правительства РФ одобряют 51,6% россиян, неодобрение высказали 10,7%.
Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 38,2% респондентов назвали "Единую Россию", 9,7% - КПРФ, 9,4% - ЛДПР, 6,1% - "Новые люди", 4,2% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10,7% опрошенных россиян указали непарламентские партии, при этом 11,8% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 28 октября по 3 ноября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.