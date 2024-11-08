https://ria.ru/20241108/putilov-1982747766.html

Суд арестовал посредника в передаче взятки генерал-майору ЦВО Путилову

Суд арестовал посредника в передаче взятки генерал-майору ЦВО Путилову - РИА Новости, 08.11.2024

Суд арестовал посредника в передаче взятки генерал-майору ЦВО Путилову

Суд в Петербурге заключил под стражу Игоря Виноградова по делу о передаче взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов города, предполагается, что именно он РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:47

2024-11-08T18:47

2024-11-08T18:47

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санкт-петербург

центральный военный округ

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу Игоря Виноградова по делу о передаче взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов города, предполагается, что именно он выступил посредником в передаче взятки в 10 миллионов рублей генерал-майору ЦВО Денису Путилову, добавил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По информации объединенной пресс-службы, процесс проходил в закрытом режиме, срок избранной меры пресечения Виноградову по 5 января 2025 года. "224-й гарнизонный военный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Виноградова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) УК РФ", - сообщает пресс-служба судов. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предполагается, что Виноградов в конце декабря 2023 года передал начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа Путилову взятку в 10 миллионов рублей от представителя ИП Чудинова, который выступал подрядчиком по ремонту и обслуживанию военной техники. Ранее, по данным СК РФ, сообщалось, что в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа был заключен ряд госконтрактов на сумму свыше 140 миллионов рублей по ремонту и техобслуживанию военной автотехники, их исполнение контролировал Путилов. За ослабление контроля и заключение в дальнейшем новых госконтрактов он получил от бизнесмена Чудинова 10 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241108/srok-1982732008.html

https://ria.ru/20241107/sud-1982462351.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, центральный военный округ, следственный комитет россии (ск рф)